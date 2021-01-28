Kolajen aşısının faydaları neler, kimler yaptırabilir?

Kolajen; hayvanların et, deri, kemik gibi kısımlarından elde edilen bir proteindir. Cilt ve kas hücrelerinde bulunan kolajenin temel görevi bağ dokusunu güçlendirmek ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Kas ve cilt hücrelerini koruyan bağ dokusu yapısına katılarak cilde dayanıklılık, esneklik ve canlılık kazandıran kolajen aynı zamanda eklem, tendon ve organları bir arada tutmada görevlidir.

Kolajen miktarında bir değişiklik olur mu?



25 yaşın üzerindeki kişiler her yıl değerli proteinin yaklaşık %1.5 kadarını kaybederler ve böylece ilk kırışıklıklar oluşmaya başlar. Yani yaşlanmayla birlikte cildimizin yapıtaşı olan kollajen hem sayı hem de kalite olarak geriler. Genç yaşlarda vücut tarafından sık üretilen kolajen, yalnızca yaşın ilerlemesi ile değil sağlıksız beslenme, stres, sigara, güneşe fazla maruz kalma ve C vitamini eksikliği gibi nedenlerle de azalır. Kolajen içerikli besinler ve düzenli olarak kullanılacak cilde kolajen takviyesi ile cilt, eklem ve kaslara kolajen desteği vermek mümkündür.

Kolajeni aşı ile sağlamak mümkün mü?



Kolajen aşısı, cilde yeniden elastikiyetini ve parlaklığını kazandırmak, kırışıklıkları gidermek için yapılan medikal bir uygulamadır. Bu uygulama ile cildimizdeki fibroblast dediğimiz hücreler uyarılarak vücudun kolajen üretimi tetiklenir. Bunun sonucunda da cildimizin su tutma kapasitesi artar, cilt sıkılaşarak canlanır ve kırışıklıklar azalır.

Kolajen aşısı hangi bölgelere uygulanabilir?



Üst kol ve bacakları sıkılaştırmada,

Tüm yüz ve vücutta,

Cilt elastikiyetinin artırılmasında,

Yara izleri ve akne skarlarının azaltılmasında,

Karın ve kalça sıkılaştırmada,

Yüz, boyun, dekolte ve göğüslerde elastikiyet kaybının düzeltilmesinde

Cilt yaşlanma belirtilerinin ve kırışıklıklarının azaltılmasında uygulanabilir.

Kolajen aşısı nasıl uygulanır?

Uygulama öncesi hastaya lokal anestezik krem sürülür ve cildin yapısına göre 2-4 haftalık ara ile 4-5 seans olacak şeklinde uygulanır. Lokal anestezi ile uygulama yapılacak bölge uyuşturulur, uyuşukluk oluştuktan sonra, ince uçlu bir mezoterapi iğnesi ile kolajen dermal tabakaya uygulanır. Güneş koruyucu krem sürülmesinin ardından hasta aynı gün normal yaşamına kaldığı yerden devam edebilir.

Aşı sonrası uygulama bölgesinde hafif kızarıklık, morluk ve ödem görülmesi olasıdır. Bu doğal bir durumdur ve işlemden 3-5 gün sonra kaybolur.

Aşıdan sonra ciltte nasıl değişiklikler görülür?

Kolajen aşısı etkisini 7 gün içerisinde göstermeye başlar ve tedavi süresince artarak devam eder. Aşının ilk belirtileri ise cilde parlaklık kazandırması ve pürüzsüzlük oluşturmasıdır. İkinci seanstan sonra ise gözeneklerde küçülme ve elastikiyette düzelme görülür. 12-18 hafta boyunca devam eden tedavi sonrası cilt sıkılaşarak gerginleşir, bunun sonucunda da kırışıklıklar azalır. Gevşek cilt kalınlaşır, ince çizgiler dolup pürüzsüz leşerek ciltte gençleşme sağlanır.

Kolajen aşısı kimlere uygulanamaz?

Diyabet hastalığı bulunanlar,

Gebe veya emzirme dönemindeki kadınlar,

Kanser tedavisi görenler,

Bağışıklık sistemi hastalığı olanlar,

Keloidi olan hastalar.