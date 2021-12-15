Kış aylarında cilt bakımında sıkça yapılan hatalar!

Dudak bakımını yapmama ya da yanlış yapmak

Soğuk ve rüzgarlı hava dudaklarımıza doğrudan zarar verir. Ayrıca ani sıcak - soğuk farkları da çatlamasına ve derinin soyulmasına neden olur. Kendi kendini yağlayıp, koruyamayan dudaklarımız yardıma her zaman açıktır. Dudak koruyucu balmlar, nemlendiriciler ya da lipstickler sürmeden dışarı çıkmak.

Nemlendirici kullanmamak

Ellerimiz, topuklarımız, dirsekler, boynumuz ve yüzümüz bu mevsimde en çok kuruyan ve neme ihtiyaç duyan yerlerimizdir.

Fazla parfüm sürmek

Parfüm içerisinde uçucu maddeler ve alkol barındırır. Bu maddeler cildinizin kurumasını hızlandırır. O yüzden cildinize doğrudan temas ettirmek yerine kıyafetlerinize sürmeniz yararınıza olacaktır.

Güneş koruyucu kullanmamak

Güneşin zararlı ışınlarına karşı hava şartları ne olursa olsun 30 SPF'lik bir güneş koruyucu kullanılmalıdır. Doğal mineralli yapısı, vitamin içeriği nedeniyle sprey koruyucuları tercih edebilirsiniz.

Fazla tonik ile cilt temizliği yapmak

Havalar soğumaya başladığında tonik tam tersi etki yapar ve cildinizi kurutur. Bu tonikleri sık kullanmaya devam ettiğiniz takdirde cildinizi ekstra nemlendirmeye ihtiyaç duyarsınız. Bu da ilerleyen süreçte sivilce problemi yaşamanıza sebep olabilir.

Çok sıcak su ile yıkanma

Sıcak suyla duş almak, cildin kurumasına neden olur. Kış aylarında cilt için gerekli doğal yağların kaybolmaması için seyrek, ılık ve kısa duşlar yapmanız gereklidir.

Kış aylarında kullandığımız ürünlerde hangi içeriklere dikkat etmeliyiz?

Yaz - kış kullanılan tüm ürünlerde evrensel bir durum olarak doğal, mineral ve vitaminli olması tercih edilmelidir. Bunun haricinde kış için alkol, paraben bulunmaması diğer önemli konulardandır. Kapalı mekanlarda sıkça zaman geçirilmesi nedeniyle doğal içerikli yağların kullanılması, nemlendirici özellikleri içinde de kolajen yapıyı harekete geçiren maddelerin olması cildimiz için önemlidir.

Evde hazırlayabileceğimiz bazı doğal tarifler