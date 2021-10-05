Hidroksiapatit’in, ‘’V’’ şeklinde yüze sahip olmada etkisi

Yapılan klinik çalışmalara bakıldığında Hidroksiapatit'in üst düzeyde güvenilir bir ürün olduğu ortaya çıkmıştır. 2004 yılında "CE" ve 2006 yılında "FDA" onayı alan bu ürün, klinik ve güvenlik çalışmalarında yaklaşık 25 yıllık bir veriye sahiptir.

Hidroksiapatit'in deneyimli hekimler tarafından uygulanması son derece kolay ve ağrısız olup yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Öğlen arası uygulamalar olarak bilinen bu tarz uygulamalar, çok ince uçlu iğneler ile yapılıp sonuçlar anında görülmektedir. Kişinin yüzünde 5-10 yıllık gençleşmeler ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca ürün doğal kolajen oluşumunu sağlayarak sonuç verdiği için kişinin mimiklerini ve doğal görünümünü herhangi bir şekilde etkilememektedir. Hidroksiapatit hakkında genel bir giriş yaptıktan sonra şimdi de ayrıntılı olarak inceleyelim...

"V etkisi"

Pek çok kadın sorunun farkında: Cildinizi genç tutmak için çok özenli davrandınız ama artık günlük kremler, düzenli egzersizler, sağlık diyetleri, içilen litrelerce su yetersiz kalmaktadır. Makyaj da artık yaşlanma izlerini ortadan kaldırmaya yetmemektedir.

Cildin yenilenmesini sağlayan hücre bölünmesi yirmili yaşlarımızın sonlarına doğru yavaşlar. Cilt nemini ve esnekliğini kaybeder. İlk olarak göz ve ağız etrafında ince çizgiler belirmeye başlar. Artık yüz eskiden olduğu gibi gergin ve pürüzsüz değildir.

Bilimsel araştırmalar bu soruna bir çözüm sunuyor: Hidroksiapatit etkinliği klinik olarak kanıtlanmış çift etkili dermal dolgu ürünüdür. Dolgu maddesi kırışıklıkları anında pürüzsüz hale getirir. Daha sonra, güçlü kolajen uyarımı cildin kendini yenilemesine yardımcı olur. Bu etkiyi “V etkisi" olarak adlandırıyoruz.

Genç yüz ”V” şekline sahiptir

Yüz ne kadar genç görünürse, deri o kadar sıkıdır ve konturları belirgindir. Genç kişilerde yüz simetrik görünüme sahiptir, “V” şeklindedir. Yaşlanma ile birlikte ”V” şekli tersine döner. Genleriniz ne kadar iyi olursa olsun, her cilt tipi sonunda düzgün yapısını kaybeder. Yüz oranları bozulur ve yüzün hacmi azalır. Yanaklar aşağı doğru sarkar, dudak çeneye doğru ve yüz aşağıya doğru genişler.

Sonuç: Genç “V” yavaş yavaş tersine döner ve kendinizi ne kadar genç hissederseniz hissedin, yaşınız görünür bir hal alır.

Hacim ve konturlar için "Hidroksiapatit"

Kırışıklıkların tedavisi için kullanılan yöntemler ve ürünler çoğu kez genç ve canlı görünümü geri kazanmak için yeterli olmaz. Yerçekimine karşı gelmek ve genç bir görünüme yeniden kavuşmak için yüz, gerçek hacime ihtiyaç duyar. Hidroksiapatit'in, uygunlandığı bölgelerdeki hacimi eski haline getirir. Derin kırışıklıklar, çökük ya da sarkık yanaklar yok olur ve doğal yüz konturları geri döner.

Yaşlanma ile azalan, yüz ve el hacimlerini geri kazanın

Deride yaşa bağlı nem eksikliği ve hücre yenilenmesindeki yavaşlama, esneklik ve ton düzensizliklerine yol açar. Bunun sonucunda başta burun ve ağız etrafında, bazen de yanakta derin kırışıklıklar ortaya çıkar. Aynı zamanda, derinin gerginlik ve düzgünlüğünü sağlayan deri altındaki ince yağ tabakaları yavaş yavaş parçalanır. Bu hacim kaybı özellikle elmacık kemikleri ve yanakta belirgindir. Sonuçta daha doğal görünüme sahip canlı bir yüz ortaya çıkar. Derimiz gerginliğini kaybettikçe, çene hattı sarkmaya başlar.Bu durum deri altındaki yaş dokusunun kaybıyla ilintilidir. Kaybın giderilip bölgenin doldurulması, çene hatlarını yeniden belirginleştirir ve yüze yeniden genç ve güzel bir şekil verir.