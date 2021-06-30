“Güzellik yastığı” ile kırışıklıkları önlemek mümkün müdür?

En son trend de yastık ile karşımıza çıktı. Yastık bizim için sıradan bir uyku partneri değil aslında, belki de en az 7-10 saat birlikte zaman geçirdiğimiz sırdaşımız.



Sabahları yüzünüzde oluşan dikey çizgilerin sebebi nedir?



Sabah kalktığınızda özellikle de yan uyuyan biriyseniz yüzünüzde dikey çizgi ve kırışıklıkları fark etmişsinizdir. Bu çizgilerin sebebinin her gece yan yatıp yüzünüzü ezmeniz olduğunu biliyor musunuz? Uyuma şeklini değiştirmezseniz eğer belirli bir süre sonra botoks ve dolgular eskisi kadar hızlı yanıt veremeyecektir. Botoks; mimik kırışıklarını önlemek için yüz kaslarını dondurur. Ancak yan yatarken veya yüz üstü yatarken cilt deformasyonuna ve bükülmesine karşı hızlı cevap veremez. Kafa ağırlığı ortalama 5 kilogramdır ve tüm bu ağırlık yüz derisini yastığa bastırır. İşte botoks bu etkiyi maalesef her gece engelleyemez.



Sadece güzellik için midir?



Yüz güzelliği dışında bu yastıklar ayrıca, sağlıklı bir boyun ve omurga hizalaması sağlamak için bir boyun destekleyici görevi de sağlar. Normal tüm yastıklar yan yatarken cilt deformasyonunu önlemek için tasarlanmamıştır. Genellikle ortopedik yastıkların sağlıklı boyun desteği vardır, ancak kuş tüyü veya polyester elyafla doldurulmuş sıradan yastıkların böyle bir desteği yoktur.



Bu yastık size nasıl bir güzellik sağlayabilir?



Yastığın en önemli özelliği yan yatarken yüzün konumlandırılması gereken yan kısımlardır. Bu kısımlar; yanak, göz ve burun cildini tutarken, çene ve alın bölgesinde başı destekler. Bu sayede uyku sırasında cilt deforme olmaz ve bükülmez. Diğer bir önemli özellik, baş konumlandırma bölgesi ile merkezi baş kısmı arasındaki geçiştir.



Uyku kırışıklıklarına bu yastık çare olabilir mi?



Uyku kırışıklıkları, yan veya mide üzerinde uyurken tekrarlayan yüz derisi sıkışmasının neden olduğu dikey çizgilerdir. Uyku kırışıklıklarına en yatkın bölgeler alın, göz, burun ve dudak çevresindeki deridir. Zamanla, uyku kırışıklıkları sabahları kaybolmaz ancak kalıcı kırışıklıklara dönüşebilir. Uyku sırasında etkilenen cilt genellikle mevcut ifade çizgileri boyunca kırıştığından, uyku kırışıklıkları mevcut ifade kırışıklıklarını kötüleştirebilir. Göz ve dudak çevresindeki hassas cilt, normal bir yastıkla uyumanın neden olduğu artan kırışıklıklara karşı özellikle hassastır. Sırt üstü uyumak, uyku kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olan en iyi uyku pozisyonudur, ancak İngiliz Uyku Derneği'ne göre insanların %69'u yan yatmayı tercih ediyor.



Botoks ve dolgu ile uzun vadede çözüm



Güldüğümüzde veya kaşlarımızı çattığımızda, mimik kırışıklıkları tekrarlayan yüz kaslarının kasılmasından kaynaklanır. İfade kırışıklıkları, botoks gibi enjeksiyonlar veya hyaluronik asit bazlı dolgu maddeleri ile başarılı bir şekilde düzeltilebilir. Botoks yüz kaslarını dondurur ya da kırışmış derinin altındaki “boş alanları” doldurur. Bunlar, mimik kırışıklıklarını tedavi eden mekanizmalardır. Uyku sırasında kırışıklıklar, ciltteki girintiler ve bükülmeler saatlerce sürebilir. Yüz kaslarını dondurmak cilt deformasyonunu önlemek için kısa vadeli çözüm sağlarken uzun vadede sorunlar tekrar karşınıza çıkabilir.



İpek yada saten kılıflar tek başına çözüm sağlamaz



İpek, yüzdeki nemi veya kremleri emmemek, saç kırılmasını ve karışmasını azaltmak ve diğer kumaşlardan daha düşük bir sıcaklık sağlamak gibi cilt için faydalı olan birçok benzersiz faydaya sahiptir. İpek veya saten yastık kılıfları tek başına cilt ve yastık arasındaki sürtünmeyi azaltamaz, yastığınızın en az 5 kg’lık bir basıncı azaltabilecek girinti ve çıkıntılara sahip olması gerekir. Bu yüzden tek başına ipek veya saten yastık kılıfları uyku kırışıklıklarıyla savaşamaz.







