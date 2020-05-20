Günlük cilt bakımınızı nasıl yapmalısınız?

Tüketiciyi gençleştirecek, güzelleştirecek, bütün rüyalarını gerçeğe dönüştürecek o birbirinden şık ürünlerle dolu rafların, vitrinlerin ve etrafında fır dönen ürün temsilcilerinin arasında başı döner insanın. Birçok kadın doldurduğu kozmetik çantasını evde fazla göze çarpmadan açmaya çalışır.

Cildinizi en iyi kendiniz tanırsınız!

Kozmetik ürünleri seçerken yaşanan psikolojik karmaşadan daha önemlisi bilgi sorunudur. Hepsi iyi güzel ve olağanüstü sıfatlarla sunulsa da, kişinin kendisine en iyi gelecek ürün hangisidir? Bu konuda net bir görüşe sahip olmak önemlidir. Satıcılar da insanların aklını karıştırırlar.

Ürünleri kullanmak için mi yoksa süs olsun diye mi alıyorsunuz?

Kozmetik ürünler, çoğu zaman banyolardaki raflarda aksesuar olarak kalırlar. Alışveriş yaparken insanın kendini kaybetmemesi gerekir. Yaşam tarzınıza uyan ürünler vardır, uymayan ürünler vardır. Cildinizi tanıyın ve gerçekten ihtiyacınız olan, kullanacağınız ürünleri satın alın. Böylece hem yapacağınız alışveriş bütçenizde gedik açmaz, hem de iç huzuruyla kendinize bakacağınızdan emin olursunuz.

Birçok kozmetik ürün üç yıl kadar bozulmadan dayanır. Ancak evimize baktığımızda üç yıldan çok daha önce satın aldığımız ve hiç kullanmadığımız birçok ürün görebiliriz. Tabii karşıdan seyrettiğimiz bu şık şişelerin, cilt bakımına hiçbir katkısı olmaz. Arada bir değil, ancak düzenli kullanıldıkları zaman yararı olur. Satın aldığınız bazı ürünleri kullanmıyorsanız, hiç olmazsa buzdolabında saklayın.

Kullanım dozları nasıl olmalıdır?

Kozmetik ürünleri gerektiğinden daha fazla miktarda ve daha sık kullanmanın bir yararı yoktur. Cildi yeteri kadar korumak veya nemlendirmek için ürünleri ölçülü kullanmak gerekir.

Günlük standart cilt bakımı, genellikle günde iki kere yüz temizliği yapmak ve bir sabah, bir de gece veya duştan sonra nemlendirmekten ibarettir. Bunun için az miktarda ürün kullanmak yeterlidir. Ürünleri karıştırmanın, farklı ürünleri üst üste sürmenin hiçbir yararı yoktur. Cilt bakım ürünlerinin çok sık ve aşırı miktarlarda kullanılması, cildin tahriş olmasına veya yağlanmasına neden olur.