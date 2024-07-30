Güneşten korunmada sıkça yapılan 10 hata: Sağlığınızı tehlikeye atmayın

Haberin Devamı

1. Güneş Kremi Kullanmayı İhmal Etmek

Birçoğumuz güneş kremini sadece plajda veya açık havada olduğumuzda kullanmamız gerektiğini düşünürüz. Ancak güneş ışınları, bulutlu günlerde ve hatta gölgede bile cildimize zarar verebilir. Günlük rutininize güneş kremi eklemek, cildinizi korumanın en etkili yollarından biridir. Her sabah yüzünüze ve açıkta kalan diğer bölgelere güneş kremi uygulamayı alışkanlık haline getirin.

2. Yeterli Miktarda Güneş Kremi Uygulamamak

Güneş kremi kullanmak kadar, yeterli miktarda uygulamak da önemlidir. Yetişkin bir insanın tüm vücuduna güneş kremi sürmesi için yaklaşık bir shot bardağı (yaklaşık 30 ml) kadar krem kullanması gereklidir. Yeterli miktarda güneş kremi sürmediğinizde, cildiniz gereken korumayı sağlayamaz ve güneş yanıklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Haberin Devamı

3. Güneş Kremini Tekrar Uygulamamak

Güneş kreminin koruyuculuğu birkaç saat içinde azalır. Bu nedenle özellikle terlediğinizde, yüzdüğünüzde veya havlu ile kurulandığınızda her iki saatte bir yeniden güneş kremi uygulamalısınız. Tek uygulamada kalmak, cildinizi korumasız bırakabilir.

4. Güneş Koruma Faktörünü (SPF) Yanlış Anlamak

SPF, güneş kremlerinin koruma gücünü belirtir. Ancak yüksek SPF değerleri, daha uzun süre korunacağınız anlamına gelmez. SPF 30 ile SPF 50 arasında koruma süresi açısından büyük bir fark yoktur. Önemli olan, güneş kremini düzenli olarak yeniden uygulamaktır. Ayrıca, sadece SPF değerine odaklanmak yerine, geniş spektrumlu (UVA ve UVB'ye karşı koruma sağlayan) güneş kremlerini tercih etmelisiniz.

5. Gözlük ve Şapka Kullanmamak

Güneş gözlükleri ve geniş kenarlı şapkalar, cildinizin yanı sıra gözlerinizi de güneşin zararlı UV ışınlarından korur. Gözlerinizi güneşten korumak, katarakt gibi ciddi göz problemlerini önlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, geniş kenarlı bir şapka yüzünüzü, boynunuzu ve kulaklarınızı koruyarak güneş yanıklarını engeller.

Haberin Devamı

6. Yalnızca UVB Korumasına Odaklanmak

UVA ve UVB ışınları cildimize zarar verebilir. UVB ışınları güneş yanıklarına neden olurken, UVA ışınları cilt kanseri ve yaşlanmaya yol açabilir. Bu nedenle, geniş spektrumlu koruma sağlayan güneş kremlerini kullanmak çok önemlidir. Etiketlerde bu bilgiyi kontrol ederek doğru ürünü seçebilirsiniz.

7. Güneş Koruyucu Ürünlerin Son Kullanma Tarihini Kontrol Etmemek

Güneş kremlerinin de son kullanma tarihleri vardır ve bu tarih geçtikten sonra ürünler etkisini kaybeder. Kullanım süresi geçmiş bir güneş kremi, cildinizi korumaz ve sizi güneş yanıklarına karşı savunmasız bırakır. Bu nedenle, güneş kremlerinizin son kullanma tarihini düzenli olarak kontrol edin ve gerekiyorsa yenileyin.

Haberin Devamı

8. Gölgeye Güvenmek

Gölgedeyken bile UV ışınları size ulaşabilir. Ağaçlar, şemsiyeler veya binaların gölgesinde oturmak sizi tamamen korumaz. Bu yüzden gölgede otururken de güneş kremi kullanmak önemlidir. Ayrıca, su ve kum gibi yüzeyler UV ışınlarını yansıtarak cildinize zarar verebilir.

9. Giydiğiniz Giysilerin Koruma Sağladığını Düşünmek

Her giysi güneşten koruma sağlamaz. İnce dokunmuş kumaşlar, UV ışınlarının cildinize ulaşmasına izin verebilir. UV koruyucu giysiler veya sık dokunmuş kumaşlar tercih edilmelidir. Güneşten koruyucu giysiler, özellikle uzun süre açık havada kalacaksanız, ekstra koruma sağlar.

10. Suya Dayanıklı Güneş Kremlerinin Yeterli Olduğunu Sanmak

Haberin Devamı

Suya dayanıklı güneş kremleri, suya girdikten sonra bile belirli bir süre boyunca koruma sağlar. Ancak bu kremler tamamen su geçirmez değildir. Suya dayanıklı bile olsalar, yüzdükten veya terledikten sonra güneş kremini yeniden uygulamak gereklidir.



Güneşten korunmanın cilt sağlığınız için ne kadar önemli olduğunu unutmayın. Bu hatalardan kaçınarak, hem güneşin tadını çıkarabilir hem de sağlığınızı koruyabilirsiniz. Cildinizin gelecekteki sağlığı için doğru güneş koruma yöntemlerini uygulamaya özen gösterin.