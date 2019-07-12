Güneş koruyucuları ne kadar güvenlidir?

Her yıl sadece ABD’de 3 milyon kişi cilt kanserine yakalanıyor. Güneş koruyucuları belki de cilt kanserlerinin azalmasında en etkili rol oynayan ürünlerden. Kanıtlanmış cilt kanseri etkilerine baktığımızda ilk göze çarpan durum uzun süre güneşe maruz kalmadır. Esmer olanlar beyaz tene sahip olmadıkları için sevinebilir, UV ışınlarına maruz kalmanın bir sorun yaratmayacağını da düşünebilirler. İşin gerçeği böyle değildir. Herkes UV ışınlarının doğrudan muhatabıdır.

GÜNEŞ KORUYUCULARI NE KADAR DOĞALDIR?

Güneş koruyucu kullanmak hala cilt kanserini engellemek için en doğru ve kolay olanıdır. Ancak koruyuculuk özelliğini artırmak için bazı ürünler içine konulan çinko oksit ve titanyum dioksit bazı şüpheleri üzerine çekiyor. Güneş koruyucuları 1970’li yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) dışında kalarak reçetesiz satılan ürünler içerisinde yer aldı. Bu şekilde, modern ilaçların girdiği testlerden geçmedi. Bu arada Avrupa’da güneş koruyucuları ilaç dışında kalmaya devam ederek, kozmetik olarak değerlendirilmeye devam ediyor.

KİMYASALLAR CİLDİMİZİ NASIL ETKİLER?

Peki cilde uygulanan kimyasallar vücudumuz tarafından ne kadar emilmekte ve etkileri nelerdir?

Birkaç hafta önce yapılan bir araştırmada dört güneşten koruyucuyu 24 insan test etti. Dört üründen ikisi sprey, biri losyon ve diğeri de kremdi. Katılımcılara, güneşten koruyucuları dört gün boyunca günde dört kez vücutlarının yüzde 75'ine uygulamaları istendi ve bu kişilerden bir hafta boyunca kan örneği alındı. Kan örneklerinin ilk gününde bile FDA'nın belirlediği mililitre kan başına 0.5 nanogramdan fazla aktif bileşen çıkması, krem hariç tüm ürünleri tartışmaya açtı.

BU DURUMDA GÜNEŞ KORUYUCULARI ZARARLI MIDIR?

Çıkan sonuç, güneş kremlerinin zararlı olduğuna dair bir kanıt değildir. Alınan miktarların tamamen güvenli olması da mümkündür. Güneşten koruyucular, cilt kanserine yol açabilecek cilt hasarını önlemenin de hala en önemli bileşenidir. Ancak, bu emilimin etkilerinin kontrol edilmemesi gerektiği anlamına gelmez. Çinko oksit ve / veya titanyum dioksit kullanan güneş kremleri “genel olarak güvenilir ve etkilidir” önermesi doğrudur. Bu inorganik bileşikler vücutta emilmez ve güneşin zararlı ışınlarını yansıtırlar.

GÜNEŞ KORUYUCULARININ ÇEVREYE BİR ZARARI VAR MIDIR?

Özellikle mercan resifleri gibi hassas güzelliklerin olduğu yazlık bölgelerde güneş koruyucuları yasaklanmaya başladı. Bazılarının içeriğinde yer alan oksibenzon, oktinoksat ve parabenler bu durumu daha da elzem hale getiriyor. Bu bileşenler zamanla insan ve denizlerde yaşayan organizmalarda birikebiliyor. On binlerce insanın aynı anda denize yüzmek için girdiğini düşündüğünüzde bu korkunun yersiz olmadığını daha da kolay anlayabilirsiniz.

ORGANİK MADDELER İÇEREN ÜRÜNLER ÇEVRE İÇİN ZARARSIZ MIDIR?

Organik maddeler içeren güneş kremlerinin çevreye bir zararının olmadığını savunmak zordur. Geçtiğimiz yıl yapılan bir çalışmada çinko oksit ve titanyum dioksitin aynı zamanda mercanlar üzerinde beyazlatıcı etkilerinin de olabileceğini düşündürmüştür.

UV’den korunmak için şort, tişört ve şapka giymelisiniz. Bu durumda daha az güneş koruyucu sürme şansınız olacaktır. Ayrıca hayatınızı kolaylaştırırken dolaylı yönden çevreye de katkınız olacaktır.

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