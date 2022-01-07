Günde 3 litre su içerseniz, cildinizde neler olur?

Enerjik olma ve kendini iyi hissetme

Su alımını artırdıktan sonra enerji seviyesi gözle görülür şekilde insanlarda artmaya başlamış. Ayrıca su içenler sabahları daha dinlemiş ve kendini daha iyi hissederek uyanmışlar.

Daha nemli cilt ve tokluk hissi

Dudaklar, eller ve ağız etrafındaki deri normalde kuruyken, günlük su tüketimi sayesinde daha nemli bir görüntüye kavuşmuş. Ayrıca mide dolu olduğu için daha az açlık çeker duruma gelmiş.

Görmede netlik ve göz kuruluğunda azalma

Günde en az 3 litre su içen kişilerin görmelerinde netlik kazandıkları da görülmüş. Lasik göz ameliyatı sonrası göz kuruluğu ve arada görüşünde bulanıklık yaşayanlarda ilginç şekilde göz kuruluğu azalmış, görüşlerinde netlik artmış.

Cilt renginde ton farklılıkları ve göz altı torbalarında ufalma

Cilt renginde ton farkları görülürken, su alımı ile birlikte göz altlarındaki torbalarda da sönmeler görülmeye başlanmış. Ayrıca rosace (Gül Hastalığı) kızarıklarında gözle görülür açılmalar meydana gelmiş.

Parlak, ışıldayan ve güneş karşısında daha az kuruyan cilt

Cildin ışıldaması matlıktan, parlak bir görünüme kazanması da su tüketimini aksatmayan kişilerde görülen sık sonuçlardandır. Güneşe maruz kalmalarına rağmen ciltleri daha az kurumuş, daha önce yaşadıkları güneş problemleriyle daha az karşılaşmışlardır.

Toksinlerden kurtulmak

Su içen kişilerin vücutlarındaki toksinler, özellikle de sağlıklarına zarar verebilecek olanlardan bu şekilde kurtulmak mümkündür. İdeal, günde içilecek 3 litre su ile sağlıklarını iyileştirmek için vücutlarındaki toksinleri temizleyebilmeleri mümkün olabilmektedir.

Esnek bir cilde sahip olma

Ciltlerinde elastikiyet eksikliği olanlar su içerek bu süreci tersine çevirebiliyorlar. Ciltteki su eksikliği de tenin yavaşça çekilip bırakılmasıyla kolayca anlaşılmaktadır. Çekme sonrası cilt eğer toparlanmıyorsa nemlendirme ve hücrelere su verilmesi gerekmektedir, bunu da düzenli su içerek sağlayabilirsiniz.

Eğer önerilen günlük su miktarını içtiğiniz halde cildiniz istediğiniz düzeyde değilse, bunu daha fazla su içerek düzeltemezsiniz. Ama peeling yoluyla cilt bakım rutininize nemlendirmeyi dahil etmek ve hemen ardından etkili bileşenlerle bir serum yaptırmak, cildiniz üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Ek olarak, sıcak su ile temastan kaçınarak, su açısından zengin gıdaların alımını artırarak ve potansiyel olarak evinizde bir nemlendirici kullanarak cildinizin nemli kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Son olarak aklınıza takılanlar için cildinizin ihtiyaçlarına göre özel öneriler almak adına bir dermatologu ziyaret etmeyi düşünmelisiniz.