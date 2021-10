Gözaltı torbaları neden olur, nasıl kurtulunur?

Bir çok kişinin göz torbası vardır. Ve bu şikayet çok yaygındır. Şikayetlere baktığımızda...

Negatif görünüyorum.

Çok içki içmiş gibi görünüyorum. Sanki gece hayatım fazla.

Çok ağlamış ve yorgun görünüyorum.

Depresif ve bıkkın görünüp karşı tarafa güven vermiyorum.

Gözaltı torbaları neden olur?

Demir eksikliği,

Yaşlanma nedeniyle cildin elastikiyetinin kaybı,

Yorgunluk ve uykusuzluk,

Sinüs enfeksiyonu veya alerjik rinit,

Gıda ve toz alerjisi,

Sigara,

Droopy yanak kasları,

Tiroid veya böbrek sorunu,

Hormonal dengesizlikler,

Kafein bağımlılığı,

Menstruasyon,

Gebelik,

Görme sorunları olan kişilerin durumunda overworked göz kasları,

Toksisite,

Gözaltı morluklarının ve torbalarının altında yatan nedenlerin çoğu doğru beslenme ile düzeltilebilir. Ancak, bazıları tıbbi müdahale gerektirir.

Gözaltı torbalarından nasıl kurtulursunuz?

1- Gün içinde yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun

Çiğ meyve ve sebzeler de vücudunuzun göz torbaları oluşmasına yol açabilir. Toksinleri ve kirleri kendisini temizlemek gerekir ki bunun yolu da çok miktarda su içmekten geçer.

2- Demir takviyesini eksik etmeyin

Üzüm, ıspanak, brokoli, kurutulmuş meyve yiyerek ekstra demir alın. Ayrıca, direk demir takviyesi de olabilir.

3- Tüm gıdalardan mümkün olduğunca tüketin

Muz, çilek, kavun, domates, papaya ve yoğurt gibi potasyum açısından zengin gıdalar suyu tutmanıza yardımcı olur. Vitaminler (A, E, C), havuç ve koyu yeşil yapraklı sebzeler, turunçgiller, biber, fındık, tohum ve soğuk preslenmiş yağlar gibi doğal gıda kaynakları oldukça faydalı olacaktır.

4- Bazı ürünlerden uzak durun

Alkol, kahve, beyaz şeker, peynir, kızarmış gıdalar, gazlı içecekler, beyaz un, et suyu, tuz, soya sosu ve monosodyum glutamat içeren besinler gibi sıvı tutumunu teşvik eden içeceklerden kaçının.

5- Yüz egzersizi uygulayın

Her zaman yapabileceğiniz bir yüz egzersizi olsun. Gözlerinin altındaki torbaları azaltmak için, burun deliklerinize iki parmağınızı koyun ve on saniye için iki tarafada hafif basınç uygulayın. Ya sürekli bu noktalarda basın ya da küçük dairesel hareketlerle parmaklarınızı oynatın. Beş kez tekrarlayın. Bu akupresür noktalarında basılması, toksinlerin vücuttan atılmasını başlatacağından göz torbaları için faydalıdır. Yedi sekiz saat uyku gözlerinizin ihtiyacını karşılamaya yetecektir.

6- Sigaradan uzak durun!

Belki kendiniz sigara içmiyor olabilirsiniz. Ama pasif içici olanların da gözleri etkilenir. Hele bazı insanlar sigara dumanına karşı daha şiddetli tepki gösterirler. Gözleri kanlanır ya da yaşarmaya başlar. Etrafınızda tiryakiler varsa, elinizden geldiğince açık havaya çıkın. Hele kendiniz içiyorsanız, hiç olmazsa aldığınız C vitaminini arttırın. Çünkü yaktığınız her sigara sigara vücudunuzdaki C vitaminini tüketir!

7- Alerjiye ortam hazırlamayın!

Alerjiler o kadar arttı ve çeşitlendi ki inanamazsınız. Gerçi bunda şaşılacak bir şey yok. Hayatımız her geçen gün daha fazla stres, daha fazla kimyasal katkı ve ilaçlarla doluyor. Çevre kirliliği artıyor ve dolayısı ile alerji nedenleri çoğalıyor. Gözaltı torbaları da çevresel bir alerjene veya yediklerinizle ilgili bir alerjiye bağlı olabilir. Tamam, çok şiddetli tepkiler göstermiyor olabilirsiniz ama belki sık sık burnunuzun akması da bir belirtidir.

8- Yatış şeklinize önem verin

Sabahları gözlerinizin altı daha mı fazla şişiyor? Belki de başınızın altına 1 yastık daha koymanızda yarar olabilir. Başınızı biraz yükseltince yüzünüzdeki ödemler inebilir, deneyin.

9- Doğru oranda sodyum alın

Doktor kontrolünde sodyum alımına devam ediniz. Ortak kural her gün sodyum 2.000 miligram aşmamak kaydıyla…