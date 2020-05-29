Göz altı morluklarından nasıl kurtulabilirsiniz?

Göz altı morlukları için ne yapabilirsiniz?

Göz altı morluklarına salt kozmetik bir sorun olarak bakmak eksik bir yaklaşım olacaktır. Sağlığınızla ilgili her türlü ihtimalin üzerine gitmeniz ve tedavi olmanız gerekmektedir. Geriye kalanlar da kozmetik olarak çözümlenebilir veya en azından daha kötü olması engellenebilir. Bunun için;

- Yeteri kadar su içmeye çalışın.



- Sabah yüzünüzü soğuk suyla yıkayın.



- Gözlerinizin altına en az 30 faktör bir güneşten koruyucu sürmeden sokağa çıkmayın.



- Uykunuzdan fedakarlık etmeyin.



- Göz altı için kullanabileceğiniz doğal malzemeleri daima soğutun. Çayları gazlı beze koyun ve soğuk olarak uygulayın. Hazır çay poşetleri o kadar etkili değildir.



- Fazla tuz tüketmeyin.



- Göz çevresine K vitamini içeren kremler sürün.



- C vitamini kullanın. Bu değerli antioksidan damar duvarlarının güçlenmesini sağlar.



- Üzüm çekirdeği özü ve (pycnogenol) çam kabuğu ekstresi de damarları güçlendiren cilt dostu gıdalardır. Yaban mersini, çilek, çay, frenk üzümü, soğan, maydanoz da gözaltına iyi gelen antioksidanlar içerir.



K vitamini göz altı morlukları için ne kadar önemlidir?

K vitamini kanın pıhtılaşmasındaki en önemli etkenlerden birisidir. Eksiklik durumunda kanamaya eğilim artar, pıhtılaşma süresi uzar. Kılcal damarlar üzerindeki bu etkisi nedeniyle K vitamini göz altı morluklarına iyi gelir. Bazı ciltler en küçük bir çarpmada veya travmada morarırlar. Onların da dermanı K vitaminidir. Cildin gözeneklerinden derinin alt katmanlarına doğru iner ve hasar görmüş kan damarlarını onarır, sızıntıların kapanmasını sağlar, dokunun kendi kendini toparlamasına yardımcı olur.

Göz altı morlukları için hangi kozmetik çözümler uygulanabilir?



- Dolgu tekniği ile göz altı hafifçe kalınlaştırıldığında morluklar ortadan kalkar ve görünüm düzelir.



- Ayrıca yüzeysel bir enjeksiyon tekniğiyle yapılan göz altı mezoterapisi de başarılı sonuçlar vermektedir.



- Birçok durumda lazer peeling göz altı morluklarını hafifletir. Ancak daha zorlu bir uygulamadır.



- Radyo frekans ile de kolajenli dokuyu artırmak mümkündür. Hem zahmetsiz hem de gayet etkilidir.



- Bazı lazer uygulamaları ile göz altı morluklarında da harika sonuçlar alınmaktadır. İyileşme sürecinin daha hızlı olabileceği bu tekniklerle göz altı morluklarını büyük ölçüde hafifletebilmek mümkündür.





