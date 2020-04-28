Evde Kal, D vitaminsiz kalma!

D vitamini nasıl ortaya çıkar?

D vitaminin %80’ni güneş ışınları ile açığa çıkar. Özellikle Mart ve Ekim ayları arasında kalan dönem en uygun dönemdir. Bu bahsedilen aylar arasında en az 15 dakika güneşlenmek vücudunuz için faydalıdır. D vitamini, yağda çözünen bir vitamindir. Çoğu zaman “güneş ışığı vitamini” olarak da adlandırılır. D vitamini aktif formuna dönüşürken iki aşamalı bir süreç geçirir. İlk olarak, karaciğerdeki kalsidiol depolama formunda oluşturulur. Daha sonra, böbreklerdeki aktif formuna dönüştürülür. D vitamini kalsiyumun normal emilimine, kas ve kemiklerin normal fonksiyonlarının korunmasına katkıda bulunur. Kuvvetli kemiklerin gelişmesi için böbreklerden ve bağırsaklardan fosfor ve kalsiyum emilimini düzenler.

D vitaminin faydaları nelerdir?

D vitaminin vücutta kemik ve kas metabolizması dışında başka fonksiyonları da vardır. Kalp, beyin, meme, prostat gibi pek çok organda D vitamini reseptörleri bulunur. Son yıllarda depresyon, kalp, diyabet, bazı kanser hastalıklarında D vitamini eksikliğinden şüphelenilmeye başlandı.

Evde kaldığımız günlerde güneş dışında D vitaminini nereden alabiliriz?

D vitamini içeren besinleri sık tüketerek vücudumuza takviye yapabiliriz. Bu besinler:

Yağlı balık,

Ton balığı,

Mantarlar,

Süt,

Portakal suyu,

Yumurta sarısı,

Tahıl,

Sığır karaciğeri,

Morina yağıdır.

Çoğu D vitamini takviyesinin etiketinde listelenen bileşen D3'tür. D2 vitamini bitkiler tarafından üretilirken, D3 vitamini ise cildiniz tarafından yapılandırılır.

Koronavirüs için D vitamini takviyesi almalıyız!

İngiltere Kamu Sağlığı Ajansı (PHE) insanlara ilkbahar ve yaz ayları boyunca koronavirüs karantinası devam ederken günlük D vitamini takviyesi almalarını öneriyor. Koronavirüsün etkisi devam ederken pek çoğumuzun dışarıda geçirdiği vakit sınırlandı. Devletin kurallarına ve tavsiyelerine doğru şekilde uyuyoruz, fakat bu dışarıda daha az vakit geçirmemiz anlamına geliyor. Bu yüzden D vitamini seviyemizi sağlıklı düzeyde tutmak için dışarıdan takviye alınmalıdır.

Peki hangi hallerde D vitaminini almak çok önemlidir?

Dışarıda bulunduğunuz zamanlarda cildinizin çoğunu kapatan kıyafetler giyiyorsanız,

Sıklıkla dışarıda değilseniz: Eğer korunma için eve kapandıysanız,

Bakım evinde yaşıyorsanız.

Takviye edici şekilde dışarıdan alımlarda, D vitamini doz alımına dikkat etmelisiniz

1-10 yaş arası çocuklar günde 50 mikrogramdan fazla almamalı,

12 ayın altındaki bebekler günde 25 mikrogramdan fazla almamalı,

Yetişkinler günde 100 mikrogramdan fazla almamalı ve eğer takviyeleri kullanacaklarsa tavsiye edilen doz günde 10 mikrogramı geçmemelidir.

Her şeyin fazlası zarar azı karar unutmayın. Ne yazık ki, vitaminler önem verilmeyen ve alımında dikkat edilmeyen takviyelerden. Herkese yetecek kadar bulundurmak için ihtiyacınızdan fazlasını almayın!