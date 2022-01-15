Estetik hakkında aklınıza gelen sorulara bazı cevaplarım var!

Estetik sonrası pişman olur muyum?

Kendinden emin olmayan hastalarımıza kökten çözümleri önermeyip, daha çok hafif ve geçici işlemleri yaptırmalarını öneriyoruz.

Estetikte moda olur mu?

Olur ama bunu abartmamak gerekir. Size yakışan şeyi çok demode olmadığı sürece yapmanızda bir sakınca yoktur. Ve en önemlisi geçici şeyler yapmak faydanıza olacaktır.

Yüzüme müdahale ettirmek yerine pahalı kremler sürsem yeterli olmaz mı?

Öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki, hiç bir krem deriden emilmez. Kozmetik alanında çalışmalar, kremlerin deri altına nasıl yayılacağı üzerinedir. Zaten bugün kullandığımız ultrason, radyofrekans, dermaroller gibi cihazlar bu çözüm için vardırlar. Nano teknolojiyle üretilen kremler dahil bugün henüz derinin alt tabakasına geçebilecek bir çözüm yoktur. Sonuçta bugün ne kadar pahalı bir krem de alıp uygulasanız, yaptığımız işlemlerin yerine hiçbirisi geçemez.

Çevremdekiler estetik yaptırırsam ne der?

Kendinizden emin değilseniz işlemleri yavaş yavaş yaptırmanızda yarar vardır. Siz kendinizden emin ve mutlu olursanız, çevreniz pekte umrunuzda olmayacaktır.

Estetik işlemler sonrası neler yapılmalı ya da yapılmamalıdır?

Bir çok dermatolojik işlem öğle arası gerçekleşir ve sonrasında hasta hayatına kaldığı yerden devam eder. Ama işlem sonrası morarma ya da şişlik oluştuysa buz uygulanması ve akşam yatarken de yastığın yüksek tutulması gerekmektedir. Ayrıca uygulama bölgesinin mikrop kapmaması içi havuza girilmemeli, kuaföre ve spor salonuna gidilmemelidir.

Estetik kesin çözüm değilse neden yaptırayım ki?

Neden eviniz tekrar kirleneceği halde temizlik yaparsınız! Yaşlanma siz yaşadığınız sürece devam eden doğal bir durumdur. Yaşlanmayı önleyemezsiniz sadece yaptıracağınız müdahaleler ile erteleyebilirsiniz.

Estetikte küçük mü, radikal müdahaleler mi gereklidir?

Bu durum kişinin karakterine, zamanına, sosyal konumuna göre değişir. Yoğun iş yaşamı içinde olanlar daha küçük ve sık yapılan müdahaleleri seçerken, zamanı daha bol kişiler köklü uygulamaları tercih ederler.

Estetik tedavilerde seans sayısı belli midir?

Seanslar yapılan işlemlere, yaşa ve ihtiyaçlara göre değişkendir. Ayrıca hastanın talebi de önemlidir. Kimi değişimi hızlı görmek isterken kimi de yavaş yavaş değişimden yanadır.

Estetik için geç kalmış olabilir miyim?

Bugün bu yazıyı okuduğuna göre hala geç değil. Pes etmek yok, her gün bugündür.

Estetik yaptırılarak kaç yaş gençleşilir?

Kişiden kişiye cevabımız değişir. Kaç işlem yaptırdığınıza, yaşam şeklinize, ruhsal dönemlerinize göre sürekli değişiklik gösterir. Ama ortalama 5 - 10 yaş arası gençleşmek mümkündür.