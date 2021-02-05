Epsom tuzu nedir? Nasıl kullanılır, nelere iyi gelir?

Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak ifade edilen bu madde, suda çözünme özelliğine sahiptir. Epsom tuzunda sodyum değil magnezyum yer alır. Kimyasal yapısından dolayı tuz olarak ifade edilen bu madde, suda çözünme özelliğine sahiptir. Epsom tuzunda sodyum değil magnezyum yer alır. Özellikle medikal alanda sıkça kullanılan Epsom tuzu, banyo tuzlarının içinde, güzellik ürünlerinde, bahçe ürünlerinde bulunmaktadır.



Epsom tuzu kullanım alanları nelerdir?



- Cilt bakımı



Peeling olarak oldukça sık kullanılmaktadır. Hafif hafif ovarak siyah noktalarınızdan ve ölü derilerinizden arınabilirsiniz.



- Banyo



Su dolu küvetinize atacağınız bir avuç Epsom tuzu ile dinlenirken, cildinize fayda sağlayabilirsiniz. Ayrıca güzel bir uyku uyumanıza yardım eder.



- Saç bakımı



2 su bardağı sıcak su ile bir tatlı kaşığı kadar tuzu eriterek, sprey bir şişe içerisinde saçlarınızda kullanabilirsiniz.



- Müshil olarak Kabızlık gibi rahatsızlıklarda bu yöntemi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bir su bardağı ılık su içinde 1 çay kaşığı tuzu eritip içmeniz yeterlidir.



- Ayak kokusuna çözüm olarak



Sıcak suyun içinde eriyen Epsom tuzunda ayaklarınızı bir süre dinlendirdiğinizde günden güne kokunun azaldığını göreceksiniz.



Epsom tuzu yemeklerde kullanılabilir mi?



Epsom tuzunun tadı acı olduğu için yemeklerde kullanılmamaktadır. Daha çok kozmetik sektöründe bu tuzdan yararlanılır.



Epsom tuzunun (İngiliz tuzu) faydaları nelerdir?



- Kan dolaşımını hızlandırması nedeniyle damar tıkanıklığı gibi sorunların önüne geçer, kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini oldukça azaltır.



- Bağırsakların hareketlenmesini sağlayan Epsom tuzu, bu sayede özellikle kabızlık sorunu yaşayanlara destek olur.



- Kan değişiminin hızlanması nedeniyle kas ve eklem ağrıları başta olmak üzere, vücutta tam bir "ağrı kesici" görevi üstlenir.



- Epsom tuzu stres, üzüntü, kaygı, depresyon gibi olumsuzluklarla baş etmeyi kolaylaştırır.



- Kasları gevşetip sinir ve stresi uzaklaştıran Epsom tuzu, bu özelliği sayesinde zihinsel yorgunlukların da azalmasına yardımcı olur.



- İçinde bolca magnezyum bulunduğundan saç sağlığını destekler. Daha gür, sağlıklı ve parlak saçlara sahip olmayı sağlar.



- Düzenli kullanımda ayak kokusunu yok ederken ölü deri tabakalarının da daha kolay temizlenmesine yardımcı olur.



- Cilt sağlığını da olumlu yönde etkileyen bu acı tuz, pürüzsüz, yumuşacık ve sağlıklı bir cilde sahip olmanıza yardım eder.



- Temizlikte kullanıldığında Epsom tuzu, kalıcı su lekeleri başta olmak üzere birçok lekenin kolayca çıkmasını sağlar.



- Bitki yetiştiriciliğinde kullanıldığında hem içeriğindeki minerallerle sebze ve meyvelerin daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlarken hem de haşereleri bitkilerden uzak tutar.



Epsom tuzunun zararları nelerdir?



Epsom tuzu, kimyasal bir bileşen olduğu için aşırı ya da yanlış tüketilmesi mide rahatsızlıklarına, aşırı su kaybına, ishale sebep olabilir. Aynı şekilde ciddi ve kronik rahatsızlığı bulunanlar başta olmak üzere, ilk kez kullanmaya karar veren herkesin öncesinde mutlaka doktoruna danışması ve doktorun önerileri doğrultusunda hareket etmesi gerekir.