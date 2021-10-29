E vitaminini yakından tanıyalım mı?

Ayrıca kadınlarda vajina kuruluğunu önlemekte ve libidoyu güçlendirmektedir. Seks hormonları ve büyüme hormonu üretim zinciri ile kimyasal olarak ilişkilidir. Adet öncesi sorunlarında ve menopoz sonrasında yaşanan sıkıntılar E vitamini ile hafifletilebilmektedir. Bu vitamin düzenli kullanıldığında prostat kanserleri % 32 oranında önlenebilmektedir. E-A vitaminleri ile çinko bir araya geldiğinde, seks hormonlarının seviyesini yükseltir ve üreme bezlerinin işlevlerini geliştirir.

Geceleri araba kullanmakta zorlanıyor musunuz?

E vitamini gerçekten çok etkili bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini geliştirir, hücre yenilenmesine yardımcı olur, kıkırdak yetersizliğini önler, yaşlanma sürecini geciktirir ayrıca yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. E vitamini içeren kremler raflardaki yerini almadan önce, kadınlar göz altlarına ve ciltlerinin kuru bölgelerine, E vitamini kapsüllerini açıp sürerlerdi. Bu vitaminin cildi güzelleştirdiği ve ince çizgileri azalttığı çok eskiden beri bilinirdi. Geceleri araba kullanmakta zorlanıyor musunuz? O halde size E vitamini almanızı tavsiye ederim. E vitamini gece görüşü sorunlarını düzeltir.

E vitaminini kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

E vitamini, yağda eriyen bir vitamindir ve en çok zeytinyağı, soya yağı, ayçiçeği yağı, tereyağı, krema ve Hindistan cevizinde bulunur. Doktorunuz başka bir miktar önermiyorsa, günde ortalama 400 IU E vitamini alınması yararlıdır. Bazı durumlarda 800 IU’ya çıkarılabilir. Cinsel performansınızı arttırmak için doktorunuz E vitamininin yanı sıra, günde 10 mg. A vitamini ve 10-20 mg. arasında çinko da önerebilir. Yalnız E vitamininin aynı aspirin ve komadin gibi kanı inceltme eğilimi olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu nedenle ameliyatlardan önce alınması konusunda doktora danışmanız gerekir. Bir de eğer kolesterol düşürmek için ilaç alıyorsanız yine E vitamini almadan önce doktorunuzun fikrini sormanızda yarar var. Çünkü E vitamini birçok kolesterol ilacında bulunan statinlerin etkisini azaltır.