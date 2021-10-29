MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriYasemin Fatih Amato E vitaminini yakından tanıyalım mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haberler>Yazarlar>Yasemin Fatih Amato>E vitaminini yakından tanıyalım mı?
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
29.10.2021 - 14:16 |  Son Güncelleme:

E vitaminini yakından tanıyalım mı?

Yasemin Fatih Amato
Yasemin Fatih Amato
Dermatolog Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yasemin Fatih Amato
Yasemin Fatih Amato
yasemen@yasemen.org
E vitaminini yakından tanıyalım mı?

E vitaminin büyük kısmı alfa d- tocopherol’dur. Tocopherol sözcüğü Latince yeniden üretmek, doğurganlık yeteneği anlamına gelir. Oldukça anlamlı değil mi? Daha 1920 yılında, E vitamini çiftlik hayvanlarının doğurganlığını artırmak için kullanılıyordu. Yemlere eklenen E vitamini eksik bırakıldığında, cinsel organların gerilediği görülüyordu. E vitamini damar yüzeyini temiz tutmaktadır. Böylece kan dolaşımı düzelmekte ve artmaktadır. Bu etkisi cinsel organlara kan akışını kolaylaştırmaktadır.

Ayrıca kadınlarda vajina kuruluğunu önlemekte ve libidoyu güçlendirmektedir. Seks hormonları ve büyüme hormonu üretim zinciri ile kimyasal olarak ilişkilidir. Adet öncesi sorunlarında ve menopoz sonrasında yaşanan sıkıntılar E vitamini ile hafifletilebilmektedir. Bu vitamin düzenli kullanıldığında prostat kanserleri % 32 oranında önlenebilmektedir. E-A vitaminleri ile çinko bir araya geldiğinde, seks hormonlarının seviyesini yükseltir ve üreme bezlerinin işlevlerini geliştirir.

Geceleri araba kullanmakta zorlanıyor musunuz?

E vitamini gerçekten çok etkili bir antioksidandır. Bağışıklık sistemini geliştirir, hücre yenilenmesine yardımcı olur, kıkırdak yetersizliğini önler, yaşlanma sürecini geciktirir ayrıca yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. E vitamini içeren kremler raflardaki yerini almadan önce, kadınlar göz altlarına ve ciltlerinin kuru bölgelerine, E vitamini kapsüllerini açıp sürerlerdi. Bu vitaminin cildi güzelleştirdiği ve ince çizgileri azalttığı çok eskiden beri bilinirdi. Geceleri araba kullanmakta zorlanıyor musunuz? O halde size E vitamini almanızı tavsiye ederim. E vitamini gece görüşü sorunlarını düzeltir.

E vitaminini kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

E vitamini, yağda eriyen bir vitamindir ve en çok zeytinyağı, soya yağı, ayçiçeği yağı, tereyağı, krema ve Hindistan cevizinde bulunur. Doktorunuz başka bir miktar önermiyorsa, günde ortalama 400 IU E vitamini alınması yararlıdır. Bazı durumlarda 800 IU’ya çıkarılabilir. Cinsel performansınızı arttırmak için doktorunuz E vitamininin yanı sıra, günde 10 mg. A vitamini ve 10-20 mg. arasında çinko da önerebilir. Yalnız E vitamininin aynı aspirin ve komadin gibi kanı inceltme eğilimi olduğunu belirtmeden geçemeyeceğim. Bu nedenle ameliyatlardan önce alınması konusunda doktora danışmanız gerekir. Bir de eğer kolesterol düşürmek için ilaç alıyorsanız yine E vitamini almadan önce doktorunuzun fikrini sormanızda yarar var. Çünkü E vitamini birçok kolesterol ilacında bulunan statinlerin etkisini azaltır.

False
Yasemin Fatih Amato
Yasemin Fatih Amato
Dermatolog Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Zula İsimleri Ve Nickleri - En Güzel Ve En İyi Havalı, Değişik, Yabancı Ve Türkçe Nick Önerileri İle Anlamları
Yunan Mitolojisi İsimleri - Erkek Ve Kadın İçin Yunan Mitolojisindeki İsimler İle Anlamları
Yunan İsimleri - Yunanca En Çok Kullanılan Ve En İyi Kadın - Erkek İsimleri İle Anlamları
Youtube Kanal İsimleri 2021 - En İyi, Güzel, İlgi Çekici, Farklı Ve Etkileyici Kanal İsimleri İle Anlamları