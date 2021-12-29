Doğru beslenerek saçınıza en iyi bakımı yapabileceğinizi biliyor musunuz?

Saç bakımında beslenme önemlidir

İçten takviye için doğru beslenmeye özen gösterin. Sofranızda yumurta, ciğer, balık, hindi, et, yoğurt gibi besinlere yer vermeye çalışın. Kullandığınız yağları çeşitlendirin, hem bitkisel hem hayvansal yağları kullanın. Ancak bitkisel yağları artırın, hayvansal yağlar azaltın. Kızartmalardan uzak durun. Yüksek kolesterol ve yüksek kan şekeri saçı olumsuz etkiler.

Üzüm, tam buğday ekmekleri, arpa ürünleri, haftada bir bardak maydanoz suyu, turp, alkolsüz bira da tüketebilirsiniz.

Not: İran’da bol B vitamini içerdiği için, çok yaygın olarak pirincin ve buğdayın kabuğunu kaynatıp içerler. Haftada bir bardak tüketebilirsiniz.

Dışarıdan saçınızı nasıl besleyeceksiniz?

Dıştan takviyede ise en temel unsur temizlik. Saçınızı sık sık sağlıklı yağlarla (hint yağı, zeytinyağı, kuyruk yağı vb.) ve papatya, yumurta sarısı, elma sirkesi içeren maskelerle besleyebilirsiniz.

Saç düşmanları

Konserveler, paketlenmiş gıdalar, sosis, yağlı etler, kızartma, ızgarada yanmış yiyecekler (buharda, tencerede, fırında hazırlanmış yemekler tavsiye ediliyor), işlenmiş gıdalar, şekerli yiyecek ve içecekler, gazlı içecekler.

Saçın beyazlaması

Saçlar ortalama 40-45 yaşlarında beyazlamaya başlasa da herkesin genetiği farklı olduğu için bazen daha erken yaşlarda da beyazlama görülür. Ama erken beyazlamanın nedeni B vitamini, kükürt, çinko, magnezyum eksikliği de olabilir. Stres, üzüntü, kabızlık, korku, anksiyete, aşırı çalışma, kötü beslenme ve uykusuzluk da saç beyazlaması üzerinde etkilidir. Bol sebze ve meyve, zeytinyağı, ıspanak, kayısı, portakal, muz, hurma saç beyazlamasını geciktirir. Erken beyazlama nedenini ortadan kaldırmak için, özellikle B vitamini içeren pirinç ve arpa kabuğunun demlenerek tüketilmesi tavsiye ediliyor. Koyu renkli saçları olan kişilerde magnezyum eksikse saçlar erken beyazlar.

Doğal malzeme ile saç boyama

Saçlar doğal malzemelerle hem boyanır hem takviye edilir. Tabii kimyasal boyalardan doğal boyalara geçerken başta mutsuz olabilirsiniz. Ama devam ederseniz istediğiniz renge kavuşacaksınız. Yeter ki umutsuz olmayın.

Ev yapımı nemlendirici şampuan

1 yumurta

½ fincan su

½ çay kaşığı bitkisel yağ

Yumurtayı köpürene kadar iyice çırpın. Suyu, şampuanı ve yağı ekleyin. Bu karışım 2 hafta buzdolabında saklanabilir.