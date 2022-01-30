Doğal olsa da selülite teslim olmanıza gerek yok!
Selülitle mücadele, modern kozmetiğin en önde gelen konularından biridir. Çeşitli kremler, cihazlar, selülit masajları, diyet önerileri bunların arasında yer alır. Ama mezoterapinin bu alanda çözümü daha hızlı ve kolaydır.
Mezoterapi ile selülit tedavisi nasıl olur?
Mezoterapi sadece selülitle mücadelede değil, tıbbın birçok alanında oldukça iddialı bir alternatif tedavi tekniğidir. Anavatanı Fransa olan mezoterapi, bugün bütün dünyada kabul görmüştür. Türkiye’de de bir mezoterapi derneği kurulmuştur. Fransa’da birçok hekim, hastalarını bu yöntemle tedavi etmektedir. Daha az ilaçla daha aktif tedavi anlamına geldiği için, Fransız sigorta şirketleri bu yeniliği desteklerken, ilaç sanayi mezoterapiye karşı çıkmaktadır.
Selülit konusunda mezoterapinin nasıl uygulandığına gelince;
Mezoterapi, 4 mm’lik özel iğneler ve bir enjektör yardımıyla, cildin mezoderm tabakasına yağ eriten ve dolaşımı düzenleyen karışımların enjekte edilmesidir. Bu maddeler, selüliti oluşturan bozulmuş yağ hücrelerini parçalar veya rahatlatır. Böylece yağ hücreleri sıkıştıkları yerden kurtulurlar ve tekrar kullanabilir yağ durumuna gelirler. Bu arada diyet desteğiyle de yağlar enerjiye dönüştürülüp tüketilir. Yani vücuttan atılmış olur. Mezoterapi seansları ilerledikçe, selülitli bölgeler incelir ve düzelir. Giderek vücut normal ölçülerine döner ve ciltteki pürüzler kaybolur.
Merkezimizde onlarca hastaya bu şekilde uygulamalara sunarak çözüm olmaya çalışıyoruz.
Selülite karşı beslenme önerileri
- Tuz, şeker ve yağ tüketimini azaltın.
- Doymamış yağlar, yani başta zeytinyağı olmak üzere sıvı bitkisel yağları kullanın.
- Elinizden geldiği kadar çok miktarda balık yiyin. Ancak yağda kızartmayın.
- Balığın yanı sıra kabuklu deniz ürünleri, tavuk-hindi eti ve yumurta tüketmeye özen gösterin. Proteinler vücutta tuz tutulmasını ve ödem oluşmasını önler.
- Bol bol taze sebze, meyve ve lifli gıdalar tüketin.
- Sebzeleri mümkün olduğu kadar çiğ olarak yemeye çalışın veya çok az pişirin.
- Turp, maydanoz, kereviz, çilek ve kabuklu pirinç vücudun fazla suyu atmasına yardımcı olur.
- Baklagilleri sofranızdan eksik etmeyin.
- Hayvansal proteinlerle karbonhidratları aynı öğünde yemeyin.
- Kahve, çay, kola, soda gibi içecekleri mümkün olduğu kadar az tüketin. Diyet içecekleri de tercih etmeyin. Bu tip içeceklerin tümü selülit oluşumuna yol açan sıvı birikimini artırır.
- Alkollü içeceklerden sadece kırmızı şarabı tercih edin. Onu da mümkün olduğu kadar az için.
- Yemek ile meyve arasında en az iki saat geçmesini bekleyin. Bunların aynı zamanda yenmesi yağ emilimini artırabilir.
- Öğün atlamayın. En az üç öğün yiyin.
- Ancak bütün öğünlerde yukarıdaki ilkeleri dikkate alın.
- Kilonuzu koruyun.
- Beslenme diyetine destek olarak, A ve E vitaminleri, magnezyum, fosfor ve silisyum alın. Bunlar cildi düzgünleştirir, metabolizmayı canlandırır ve dokuları kuvvetlendirir.
- En azından her adet döneminin sonunda iyi bir masaj yaptırılması çok yararlıdır.
- Spor ve selülit diyetini hiç ihmal etmeyin.