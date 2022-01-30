Doğal olsa da selülite teslim olmanıza gerek yok!

Mezoterapi ile selülit tedavisi nasıl olur?

Mezoterapi sadece selülitle mücadelede değil, tıbbın birçok alanında oldukça iddialı bir alternatif tedavi tekniğidir. Anavatanı Fransa olan mezoterapi, bugün bütün dünyada kabul görmüştür. Türkiye’de de bir mezoterapi derneği kurulmuştur. Fransa’da birçok hekim, hastalarını bu yöntemle tedavi etmektedir. Daha az ilaçla daha aktif tedavi anlamına geldiği için, Fransız sigorta şirketleri bu yeniliği desteklerken, ilaç sanayi mezoterapiye karşı çıkmaktadır.

Selülit konusunda mezoterapinin nasıl uygulandığına gelince;

Mezoterapi, 4 mm’lik özel iğneler ve bir enjektör yardımıyla, cildin mezoderm tabakasına yağ eriten ve dolaşımı düzenleyen karışımların enjekte edilmesidir. Bu maddeler, selüliti oluşturan bozulmuş yağ hücrelerini parçalar veya rahatlatır. Böylece yağ hücreleri sıkıştıkları yerden kurtulurlar ve tekrar kullanabilir yağ durumuna gelirler. Bu arada diyet desteğiyle de yağlar enerjiye dönüştürülüp tüketilir. Yani vücuttan atılmış olur. Mezoterapi seansları ilerledikçe, selülitli bölgeler incelir ve düzelir. Giderek vücut normal ölçülerine döner ve ciltteki pürüzler kaybolur.

Merkezimizde onlarca hastaya bu şekilde uygulamalara sunarak çözüm olmaya çalışıyoruz.

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