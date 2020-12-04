Dinamik dolgu ile doğal görünmek mümkün mü?

Kişisel cazibenizi yaratan ve sizi benzersiz kılan bu ince farklar, zaman geçtikçe derin izler bırakır. Dinamik dolgu ile doğal mimik hareketleri özgürlüğünü korurken mükemmel bir görünüm kazanılması da cabası olur.

Dinamik dolgu nedir?

Dinamik dolgu, herhangi bir yüz hareketi yapılmadan dahi görülebilen statik kırışıklıklar yanı sıra, mimik hareketlerine bağlı olarak oluşan dinamik kırışıklıkların giderilmesine uygun olarak geliştirilmiş̧ ilk patentli hyaluronik asit dolgudur. Özel patentli üretim tekniği sayesinde yüz hareketlerine bağlı germe veya sıkılaştırma esnasında ortama en hassas şekilde uyum sağlar ve performansı korur.

Çeşitleri var mıdır?

Yüzeysel-ince, orta, derin ve genişleyen alanlar olarak cildin bölge ve kırışıklık durumuna göre 1, 2, 3 ve 4 tipi olan dolgu, cildi her hareketinde desteklemek ve aynı zamanda yüzünüzün canlılığını ve yumuşaklığını korumaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Perioral bölge, yanaklar, nazolabiyal kıvrımlar, alın, kaz ayağı bölgesi gibi cildinizin en hareketli bölgelerinde mükemmel sonuç verir.

Dinamik dolgu sonrası hemen normal hayata dönmek mümkün müdür?

İşlemin tamamı mimik çizgilerinin durumuna göre 10 ila 20 dakika arasında sürer. Ödem ve şişlik açısından oldukça güvenlidir. Hastalar uygulamadan hemen sonra sosyal yaşamlarına rahatlıkla dönebilirler.

İşlem sonrası yan etki görülme durumu var mıdır?

Kızarıklık, morarma ve şişme nadiren de olsa oluşabilir. Bu yan etkiler, makyajla kolayca kapatılacağı gibi, 3-5 gün içinde kaybolur.

Dinamik dolgunun bir dayanma süresi var mıdır?

Dinamik dolgunun kalıcılık süresi 12-18 aydır. Bu süreler kişinin cinsiyetine, yaşına, yaşam koşullarına ve genetik faktörlere göre değişir. Tekrar uygulamalar kalıcılık süresini artırmaya yardımcı olur.

Doğal görünmek mümkün mü?

Dolguların en önemli yan etkisi olan "donuk" yüzler, "dinamik dolgu" sayesinde ortadan kalkıyor. Doğal görünüme sahip olmak herkesin arzusudur. Konuşmalarımıza anlam katan el kol hareketlerimiz ve yüzümüzdeki mimiklerdir. Birinden birinin eksik olması anlamı zayıflatır.