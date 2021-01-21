Damar yoluyla (IV) glutatyon ve C vitamini almak neden önemlidir?

Yaşlanma, kanser, kalp damar hastalıkları, bunama ve birçok kronik/dejeneratif hastalıkların oluşumunda serbest radikallerin artışı önemli bir etkendir.

IV glutatyon nedir?



Glutatyonu artırmanın ve aktif kullanılmasını sağlamanın en etkili yolu elbette ki IV yol ile damardan almaktır. IV(damardan) glutatyon alımı bu takviyeyi dışardan direkt kan dolaşımına sağladığı için vücut serbest radikallerle savaşma gücü desteklenir ve hücrelerin korunması kontrol altına alınır, yaşlılık belirtilerinin oluşması yavaşlatılır, hastalıklardan korunma olasılığı yükselir.

IV Glutatyon’un faydaları nelerdir?

Oksidatif stresi azaltır,

Kandaki protein, enzim ve bilirubin seviyesini artırır,

Hücreleri korur, yeniler, yaşlanma belirtilerini geciktirir,

Karaciğer yağlanmasını geciktirir,

Parkinson hastalığı belirtilerini azaltır,

Sigaranın sağladığı toksik etkiyi yok etmeye yardımcıdır,

Otizm tedavisinde kullanılır,

Yaşlı bireylerde insülin direncini azaltır,

Daha genç ve canlı görünen bir cilt sağlar,

Cilt beyazlamasına yardımcı olur,

Alzheimer hastalığı tedavisinde aktif olarak kullanılır,

Uyku apnesi tedavisinde kullanılır.

IV C vitamini (Askorbik asit)

Bağışıklık kokteyli olarak da adlandırılan damar yoluyla C vitamini takviyesi; yoğun C vitamini ve minerallerin damar yoluyla vücuda verilmesi işlemine verilen isimdir. Bu işlem, bağışıklık sistemini güçlendirir ve antioksidan etkisi yaratır. Vücuttaki antioksidan seviyesini anında maksimum düzeye çıkarır; serbest radikal miktarlarını ise neredeyse “sıfır” noktasına getirir. Bu uygulamanın sonuçlarını ve farkını bir test (FRAS) ile görebilmek mümkündür. Bu test ile vücuttaki serbest radikal (oksidan) ve antioksidan miktarları rakamsal olarak tespit edilir.

Sık seyahat eden, iş yoğunluğu ve stresi yüksek olan ve en önemlisi sağlığını ve gençliğini korumak isteyen kişiler bu uygulamaları tercih edebilirler.

Uygulamalar sonrası nelere dikkat edilmeli?



Uygulamalar sonrası normal yaşantıya devam edilebilir. Ancak bu yüksek antioksidan seviyelerini korumak için iyi beslenmeye devam edilmeli, çiğ sebze ve meyveler bol tüketilmelidir. Ayrıca vücuttaki serbest radikal seviyelerini artıran ve C vitamini ihtiyacını körükleyen sigara kullanımı gibi alışkanlıklar hızlıca bırakılmalıdır.