Cilt tipinize en uygun yüz maskesi hangisi?

Yüz maskeleriyle ilgili endişeleriniz olabilir ama bu maskeler faydalı bileşenlerle (antioksidanlar, yumuşatıcılar ve nemlendiriciler gibi) yüklüdür. Opak, havayı kısıtlayan ambalajlarda gelirler (stabiliteyi uzatmak için) ve cildi tahriş edici maddeler bulunmaz (Denatüre alkol, koku ve uçucu yağlar dahil).

Tıkanmış gözenekler için kömür ve kil maskeleri



Hem odun kömürünün hem de kilin benzersiz emici özelliği vardır. Bu özellik sayesinde tıkanmış gözeneklerdeki kalıntıların çıkarılması kolay olur.

İyi formüle edilmiş bir kömür yüz maskesi veya kil maskesi cildinizin parlamasını sağlarken kurutmaz da. Yağ emici özelliğe sahip maskeler aşırı yağlı, tıkanma eğilimli ciltler ve parlak T bölgesi (burun, alın ve çene) için son derece yararlıdır.

Kömür veya kil maskesi satın alırken etiketlerini dikkatlice okumalısınız. Bu maskeler kullanım sırasında geçici olarak "sıkılaşma" sağlar, o yüzden cildi yumuşatan ve yatıştırıcı maddeler içeren bir maske seçmek önemlidir. Her zaman olduğu gibi mentolden alkole, okaliptüs, nane ve kokuya (hem doğal hem de sentetik koku cilt için bir problemdir) yaygın cilt tahriş edici maddelerden uzak durulmalıdır.

Nemlendirici özellikli yüz maskeleri (Gece-uyku maskeleri)



Bir "uyku maskesinin" amacı, hidrasyonu kilitlemek ve yaşlanmayı geciktirmektir (formüle bağlı olarak). Yararlı bileşenleri geleneksel, durulamalı bir maskeden daha uzun süre ciltte tutar, bu da onları daha etkili hale getirir.

Eğer kuru veya yağlı, susuz kalmış karma cildiniz varsa, nemlendirici bir yüz maskesi cildin nemini daha uzun süre tutmasına yardımcı olacaktır. Cildinizin ne kadar kuru olduğuna bağlı olarak, gece maskesi kullanırken, normal gece nemlendiricinizi kullanmak istemeyebilirsiniz, ancak çok kuru cilde sahip olanlar yine ikisini de kullanmalıdır.

Eşit olmayan cilt tonu için aydınlatıcı maskeler



Aydınlatıcı yüz maskeleri, pürüzlü cilt tonunun görünümünü iyileştirmek ve donuk bir cilde parlaklık getirmek için tasarlanmıştır. Bunların en iyileri arasında arbutin, meyan kökü, yaban mersini, C vitamini, traneksamik asit ve niasinamid gibi etkili parlatıcı bileşenlerin konsantre kombinasyonları bulunur.

Aydınlatıcı maskeler, eşit olmayan cilt tonunun görünümünü iyileştirmek ve parlak bir ten elde etmek isteyenler için mükemmel bir seçenektir.

Yüz maskeleri ne zaman ve nasıl kullanılır?



Cilt durumunuza ve maske çeşitlerine bağlı olarak yüz maskesini nasıl ve ne zaman kullanacağınızı şöyle özetleyebiliriz:

İster kil, krem, soyulabilir maske veya başka türden bir yüz maskesi olsun, her zaman önce cildinizi temizleyin.

Yüz maskesinin durulanması gerekiyorsa, cildinizi temizledikten sonra cilt bakımı rutininizden önce uygulamaya çalışın.

Yüz maskesinin gece boyunca bırakılması gerekiyorsa, bunu gece cilt bakımı rutininizin son adımı olarak uygulayın.

Yukarıda belirtildiği gibi çoğu kalıcı maske nemlendiricidir, bu nedenle normal gece nemlendiricinizi uygulamayı atlayabilirsiniz ancak cildiniz çok kuruysa maskeyi ve yüz nemlendiricinizi uygulamanız yararınıza olacaktır.