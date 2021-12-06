Cildimiz kışa hazır mı?

Kışa cildimizi ne zaman ve nasıl hazırlamalıyız?,

Sonbahar ayları kışa hazırlık için en uygun zamandır. Yazın yıpratıcısı etkisi ortadan kalkmış, hava yağmurlu ve nemli olmuştur. Bu mevsimin ayları kışın sert geçecek aylar için bir nevi idman sürecidir. Yemek, içmek ve uyumanın dışında cildimize nemlendirici ürünleri uygulamalıyız. Cildimizi sadece içten canlandırmak değil dıştan canlandırmak da gerekir. Yazın yapamadığınız birçok profesyonel bakımı kış mevsiminde daha güvenli bir şekilde yapabilirsiniz. Kimyasal peeling uygulamaları, leke, akne ve kırışıklık tedavileri, lazerle cilt gençleştirmeleri gibi…

Soğuk havanın dışında cildin kurumasını başka neler etkiliyor?

Listemizden hava şartını çıkardığımızda cildin kurumasına neden olan diğer etmenleri şöyle sayabiliriz:

Zamana karşı kimse savaşamaz, vücudumuz her yıl biraz daha yıpranır ve yaşlanır. Bu deformasyon giderek cildimizin kurumasına ve yağsız kalmasına neden olur.

Çeşitli rahatsızlıklar cilt kurumasına sebep olabilir. Sedef, egzama ve diğer cilt hastalıkları...

Cildinizi aşırı yıkamanız da kurumaya neden olur. Banyo yapmak da bu sürece dahildir. Özellikle de sıcak su ile cildinizi yıkamanız durumunda cilt kuruması daha hızlı bir şekilde gerçekleşecektir.

Tiroid bezlerinde sorun yaşayanlar.

İşi gereği soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıda olması gerekenler.

Aşırı makyaj yapanlar ve temizliğine önem vermeyenler. Devamlı tıkanan gözenekler belli bir süre sonra cildin nefes almasını doğal olarak nemlenmemesine sebep olur.

Menopoz dönemini yaşayanlar da aynı sorunla karşılaşabilirler.

Kullanılan bazı ilaçlar vücuttan çok fazla su atılmasına sebep olur. Bu da cilt neminin azalmasına ve kuruluğun ortaya çıkmasını sağlar.

Çok fazla havuza girenler ya da yüzme sporu ile uğraşanlar klor nedeniyle cilt kuruması görebilirler.

Cildimizin kuruluğunu hangi belirtilerden anlayabiliriz?

Vücudun genelinde cilt kuruması olan yerlerde kızarma, morarma, deri dökülmesi, deri soyulması, tüylerin dökülmesi, derinin buruşması gibi durumlarla karşılaşılabilir. Ellerinizde cilt kuruluğu oluyorsa, ellerinizin kızarması, morarması, derisinin yıpranması, derin çatlaklar gibi durumlar da oluşacaktır. Deri kuruluğunun ilk belirtisi, deride donuk gri beyaz bir renktir. Kuruluk arttıkça renk değişikliğine ek olarak ciltte gerilme hissi, pul pul soyulmalar, kepeklenme, deri yüzeyinde pürüzlenme, çatlaklar oluşur. Kaşıntı, kuru derinin neden olduğu diğer bir şikayettir. Kuruluk tedavi edilmezse sonunda egzamalar oluşabilir. Vücudumuzu nemlendirmek daima önemlidir. Bunu doğal yoldan yapmakta en önemlisidir. Vücudumuz en basit içten her gün içeceğimiz 2 şişe maden suyu ile cildimiz de mineralli doğal spreyler sayesinde nemli yapıya kavuşabilir.