Cevapları çok merak edilen 10 soru

Botoks uygulamanın bir yaşı var mıdır?

Aşırı kaşını çatan gençlere ne kadar çabuk müdahale edilirse o kadar iyi sonuçlar alınır. Botoks nihayetinde bir ilaçtır. Tiki ve migreni olan ya da aşırı mimiklerini kullananlar için yaş sınırı yoktur.

Estetik yaptırmanın bir yaşı var mıdır?

Herkesin kas, cilt yapısı ve hayat tarzı aynı değildir. Ciltte kırışma özellikle de kuru ciltlerde 18-20’li yaşlarda başlayabilir. Estetiğe ne zaman ihtiyaç varsa o zaman uygulanabilir. Özellikle buluğ çağı hariç!

Botoks yaptırdığımı kimse fark etmedi, bu iyi bir şey mi?

Esasında en ideal tedavi şekli budur. İnsanlar sizin sadece yüzünüzün rahatlamış ve dinlenmiş görüntüsünü beğenir. Dışarıdan bakan gözlerin sizin hangi işlemi yaptırdığınızı fark etmemesi, tedavinin ne kadar da doğal olduğunun bir sonucudur.

Yüzüme müdahale ettirmek yerine pahalı kremler sürsem yeterli olmaz mı?

Öncelikle şunu iyi bilmelisiniz ki, hiç bir krem deriden emilmez. Kozmetik alanında çalışmalar, kremlerin deri altına nasıl yayılacağı üzerinedir. Zaten bugün kullandığımız ultrason, radyofrekans, dermaroller gibi cihazlar bu çözüm için vardırlar. Nano teknolojiyle üretilen kremler dahil bugün henüz derinin alt tabakasına geçebilecek bir çözüm yoktur. Sonuçta bugün ne kadar pahalı bir krem de alıp uygulasanız, yaptığımız işlemlerin yerine hiçbirisi geçemez.

Makyaj yapmanın doğru zamanı var mıdır?

Gündüz ve gece makyajınız farklı olmak zorundadır. Öncelikle şunu bilmelisiniz, makyaj sadece boyanmak değildir, biraz da sanattır. Aşırı makyaj bir insanı güzel göstermez. Yazılı olmayan kurallarına sadık kalmak gerekir. Yoksa sadece boyanmış ve olduğunuzdan daha yaşlı görünmekten başka bir işe yaramaz. Akşam gündüz ki makyajınızı yenilemek yerine baştan yapmanız daha doğrudur. Yüzünüzü temizlemekle işe başlamalısınız. Çünkü temiz yüzde makyaj daha güzel durur. Ayrıca işlemler sonrası hemen makyaj yapmayın. Özellikle de lazer işlemini makyaj ile kapatmaya çalışmayın. Ama basit enjeksiyon işlemlerinden 30 dakika sonra makyajınızı rahatlıkla yapabilirsiniz.

BB krem nedir?

BB kremin açılımı Blemish Balm veya Beauty Balm’dır. BB kremleri, ciltte anında pürüzsüz bir görünüm elde ederken aynı zamanda cildi içsel ve çevresel zararlı etkenlere karşı korur. BB kremin en belirgin özelliği cilt rengini düzenlemektir.

CC krem nedir?

Color Control cream olarak da bilinen CC krem, Kore’de formüle edilip geliştirilen ve BB kremin geliştirilmiş ve inceltilmiş halidir. CC kremin en belirgin özelliği yüzdeki farklı renk tonlarını eşitlemektir. Ayrıca cilt kızarıklığı (burun ve alın bölgesinde), nemlendirici, güneş koruyucu, renklendirici, cilde faydalı özellikler ve bazı markalarda yaşlanmayı geciktirici olarak anti-aging özelliği olanları da vardır.

DD krem nedir?

Daily Defense ya da Double Defense olarak adlandırılan bu kremler vitamin içerirler. Yoğun ve derinlemesine nemlendirme özelliğiyle cildi yaşlanma ve dış etkenlere karşı korur. İçeriğinde; cilt sıkılaştırıcılar, bitkisel maddeler, aydınlatıcı ve canlandırıcı içerikler, anti aging içerikli antioksidanlar, matlaştırıcı ve sivilcelere karşı antibakteriyel içerikler de mevcuttur.

Stres cilde nasıl etki eder?

Stres ter bezlerinin daha fazla çalışmasına, avuç içlerinin, koltuk altlarının soğuk ve daha fazla terlemesine sebep olur. Kimilerinin saçlarındaki kepek sorunun ana sebebidir. Yine saçlarda beyazlama ve az uzamaya neden olur. Ciltte özellikle burun ve çenede kızarıklık görülebilir. Yoğun stres, alerjik reaksiyonlar olarak geri dönebilir. Ciltteki bir diğer tepki ise sivilcelerdir.

Lazer tedavisi yaptırmanın bir mevsimi var mıdır?

Yakın coğrafyamızdaki bir çok ülkede zaten kış ayı yoktur. Hep güneşli günler geçirmelerine rağmen lazer tedavileri sıkça uygulanır. Bizim gibi birçok iklimi bir arada yaşayan ülkelerin avantajı olan kış ayını doğru kullanmanın bir sonucudur. Güneşe dikkat edildiği sürece sorun yaşanmaz. Özellikle öğrenci ve öğretmen hastalarımız yaz aylarını tercih ediyorlar.