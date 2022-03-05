Botoks gerçekten mucizevi bir ürün müdür?

Cümle de ne kadar da güzel vaatler var ve hızlı da… Bu mucize gibi durumu yapan şeyin botoks olduğunu biliyor musunuz?

Botoks hangi sorunları giderebilir?

Zamanla düşen kaşların yukarı kalkmasını sağlar. Böylece göz kapakları açılır ve gerilir, göz altındaki torbalar azalır.

Yaşımız ilerledikçe aşağı doğru kıvrılan burunları kaldırmak ve kenarında oluşabilen çizgileri gidermek için kullanılır.

Üst diş etlerinin görünmesini önlemek için kullanılır.

Dudak kenarlarını yukarı kaldırmak için yararlanılır.

Bazı hallerde dudak üstünde oluşan dikey çizgileri giderebilir.

Yine bazı durumlarda dudak kenarlarından çeneye doğru inen (marionette) çizgilere uygulanır.

Boyundaki çizgileri germek için uygulanır.

Gözlerin kenarındaki, kaz ayağı denilen kırışıklıkları düzeltir.

Alındaki yatay çizgileri hafifletir.

Çatık kaşlı bir görünüme neden olan, iki kaş arasındaki dikey çizgileri düzeltir.

Çenede oluşan çukurlukları gidermek veya veya şekilsizleşen çene biçimini düzeltmekte kullanılır.

Dekolte (göğüsteki) çizgileri gerginleştirir.

Botoks aşırı terlemeyi ve şiddetli migren ağrılarını durdurmak için de kullanılır.

Botoks hangi sorunlara çare değildir?

Gülme çizgileri denilen, burun kenarından dudağa uzanan (nasolabial) çizgilerde, dudakları ve yanakları dolgunlaştırmada, elmacık kemikleri belirginleştirme de botoks yardımcı olamaz.

Ufalan, aşağı sarkan dudakları güzelleştiremez,

Çöken avurtları dolgunlaştıramaz.

Botoks, dolgu mu demektir?

Yorgun olduğunuzda sizin de fark ettiğiniz bazı hafif çizgiler belirir, bunlar zamanla derinleşirler. Botoks bu mimikleri kısıtlayarak hem görünümü düzeltir hem de çizgilerin derinleşmesini önler. Botoksun en etkili olduğu yerler, mimikler sonucunda oluşan hareketli çizgilerdir. Bunlar genellikle alında, kaşların arasında ve göz kenarlarında ortaya çıkar. Özellikle alın ve göz çevresindeki çizgilerde çok etkilidir. Mimikler kısıtlandıkça, hem alışkanlıklar değişir hem de kaslar dinlenerek toparlanırlar. Bunun sonucunda kırışıklıklar gerçekten azalır ve botoks ihtiyacı seyrekleşir.

Dolgular ise zamanla kolajen kaybına bağlı olarak çöküntüye uğrayan, büzülen, cilt altındaki dokuları azalıp boşalan ve sarkan yerleri dolgunlaştırmak için kullanılır.



Botoks yaptırmak tehlikeli midir?

Botoks bir bakterinin ürettiği zararlı olmayan zehirdir, her şeyde olduğu gibi sadece yüksek dozlarda zararlı olabilir. Örneğin bunun için de 25-30 şişe (2500-3000 ünite) alınması gerekir. Çünkü bir şişe de sadece 100 ünite bulunur. Kozmetik kullanımında dozaj yaklaşık 50 ünite yani yarım şişedir. Bu miktar tamamen güvenlidir. Birde botoksun felç etkisinden korkulur. Halbuki bu etki tamamen geçicidir. 3-4 ay sonra tamamen kaybolur. Felç sonrasında oluşan kas bozukluklarının düzeltilmesinde, şaşılığın giderilmesinde, sırt ağrılarında kullanımı tıp otoriteleri tarafından onaylanmış bir üründür.