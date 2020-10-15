BB, CC ve DD kremler hakkında merak edilenler

Üretim amacı ameliyat sonrasında yaraları iyileştirmek ve ameliyat izlerinin kötü görüntüsünü kapatmaktı. Bu krem daha sonra Kore’de herkesin kullanabileceği bir hale getirildi ve tüm Asya’da, ardından da yenileyici cilt özelliği sebebiyle Avrupa’da popüler olmaya başladı. BB kremleri, ciltte anında pürüzsüz bir görünüm elde ederken aynı zamanda cildi içsel ve çevresel zararlı etkenlere karşı korur. BB kremin en belirgin özelliği cilt rengini düzenlemektir. BB krem parlamayan “makyaj altı bazı” olarak etki sağlar. İçeriğinde hafif fondöten ve güneş koruyucu vardır. Ayrıca kusur kapatıcı, nemlendirici ve cilt bakım özelliği olan renklendiriciler içeren kremlerdir. Fondöten kullanmak istemeyen genç ve problemsiz ciltler BB kremi rahatlıkla kullanabilirler. BB krem daha doğal bir görünüm sağlarken aynı zamanda cildinizi pürüzsüzleştirir. Yaşlanma karşıtı ürünler olup SPF 30, UVA /UVB ışınlarına ve diğer çevresel etkenlere karşı koruma sağlayarak ilk yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olurlar. Diğer en güçlü özelliği ise cildinize uygun renk seçeneklerinin bulunması ve cildinizdeki kusurları kapatmaya yardımcı olması. Cildin yağ dengesini kurmaya ve parlamasını kontrol altına almayı hedefleyen bu yeni nesil kremler sayesinde üzerine uygulayacağınız fondöteniniz çok daha kalıcı oluyor.

CC krem nedir?



Color Control cream olarak da bilinen (renk düzenleyici) CC krem, Kore’de formüle edilip geliştirilen ve açılımı Blemish Balm ya da Beauty Balm olan BB kremin geliştirilmiş ve inceltilmiş halidir. CC kremin en belirgin özelliği yüzdeki farklı renk tonlarını eşitlemektir. Ayrıca cilt kızarıklığı (burun ve alın bölgesinde), nemlendirici, güneş koruyucu, renklendirici, cilde faydalı özellikler ve bazı markalarda yaşlanmayı geciktirici olarak anti-aging özelliği olanları da vardır. CC kremin asıl özelliği tek tüp içerisinde güneş koruyucusu, fondöten, anti-aging, kapatıcı, pudra ve nemlendirici bulundurmasıdır. Kozmetik firmaları CC krem üretirken bu özelliklerin hepsini tek tüpte toplamayı hedeflemişlerdir. Bu saydığım ürünleri tek tek sürmek yerine sadece CC krem kullanarak hepsinin etkisini yüzünüzde hisseder ve amacınıza ulaşırsınız.

DD krem nedir?



DD kremler, BB ve CC kremlerin bir karışımı olarak düşünülse de, kozmetik endüstrisi DD krem olarak, vücut ve ayaklar için de kullanılabilecek tamamen farklı kremler üretiyor. Daily Defense ya da Double Defense olarak adlandırılan bu kremler vitamin içeriyor. Yoğun ve derinlemesine nemlendirme özelliğiyle cildi yaşlanma ve dış etkenlere karşı koruyor. İçeriğinde; cilt sıkılaştırıcılar, bitkisel maddeler, aydınlatıcı ve canlandırıcı içerikler, anti aging içerikli antioksidanlar, matlaştırıcı ve sivilcelere karşı anti bakteriyel içerikler de mevcut.

Özelliklerini özetlersek:

- Yaşlanma karşıtı içerik (anti aging),

- Yüksek güneş koruma faktörlü (SPF),

- Nemlendirici,

- Renkli ve cilt tonunu eşitleyen,

- Gözenekleri sıkılaştıran,

- Lekelerle mücadeleye devam, sadece kapatmıyor savaşıyor,

- Parlaklık, matlık, canlılık veren etkiler,

- BB'ye ve CC'ye göre daha fazla kapatıcılık olarak söyleyebiliriz.