Bakım programı size özel olmalıdır

Esasında bunların her birisinin olanakları, kullanım amaçları farklıdır. Her yöntem herkese uygun değildir. Çoğu zaman bu işlemler birbirini tamamlamak üzere kullanılır.



Yüzü, boynu ve cildi gençleştirmek için en yaygın olarak kullanılan kozmetik yöntemleri şöyle sıralayabiliriz:

- Estetik ameliyatlar,

- Botoks,

- Dolgu maddeleri,

- Mezoterapi,

- Kimyasal peelingler,

- Mikrodermabrazyon,

- Işık tedavileri,

- Karbossi terapi.



Estetik cerrahi



Eskiden, yüz germe ameliyatlarında, sadece sarkan derilerin fazlası kesilir ve toplanırdı. Oysa günümüzün estetik cerrahları, deri altındaki kaslarda ve yağ dokusunda işçilik yapıyorlar. Böylelikle hem çok daha uzun ömürlü, hem de çok daha doğal görünen sonuçlar elde edilebiliyor. Birçok durumda ameliyattan sonra dolgu takviyesi yapılıyor. Ameliyattan sonra kalabilen bazı ince kırışıklıklar; lazer, botoks ve dolgularla azaltılıyor.



Botoks



Botoks esas olarak, mimiklerin yol açtığı ve “kırılma hattı” olarak tarif edilen, kırışıklıklara karşı etkilidir. Botoks uygulaması var olan kırışıklıkları giderir, yeni kırışıklıkların oluşmasını engeller. En etkili olduğu çizgiler; alındaki kırışıklıklar, kaş çatma çizgileri, göz çevresindeki “kaz ayakları” ve göz kapağının kaldırılmasıdır.

Lazer



Lazer ışınları kozmetikte çok çeşitli amaçlarla kullanılır. “Lazer Resurfacing” derin bir peeling işlemidir. Sarkma ve çizgileri azaltmakla kalmaz, cilt altındaki kolajen dokuyu da canlandırır. Göz altındaki morlukları gidermek için en etkili yöntem lazerdir. Beyaz ciltlerde çok başarılıdır ancak esmer ciltlerde biraz sorun yaratabilir.



Dolgular



Bu tekniğin yeri de çok özeldir. Dolgu uygulamasıyla; dudakları kalınlaştırmak, burun kenarlarından dudağa doğru uzanan (nasolabial) çizgileri gerginleştirmek, kaşların arasındaki çukurları yok etmek, dudak üzerindeki dikey çizgileri azaltmak, yanaklardaki, elmacık kemiklerindeki veya çenedeki çöküntüleri gidermek gayet kolaydır.

Karbossi terapi



Cilt altına karbondioksit gazı enjekte edilmesidir. Karbondioksit bir yandan yağ hücrelerini yok eder, diğer yandan kan dolaşımını canlandırır. Uygulama yapılan bölgeye bol miktarda oksijen ulaşmasını sağlar. Karbossi terapi, çatlakların tedavisi ve yüz-boyun cildinin gerilmesinde de son derece etkilidir. Buna rağmen en fazla bölgesel zayıflama ve selülit tedavisi için kullanılıyor.



Mezolifting



Bu tedavide cilt altına genellikle; antioksidan vitaminler, selenyum, ginko biluba, enginar özü (articol), Asetil-L Carnitin, meyve asitleri (glikolik asit), dolgularda kullanılan ve harika bir nem tutucu olan hyaluronik asit gibi çeşitli maddeler ve somon balığı DNA'sı verilir. Alın, göz çevresi, yanaklar, dudak kenarı, dudak üzeri, boyun ve ellere uygulanır. Boyun bölgesine uygulandığında gıdı yağları azalır ve sarkmalar düzelir.



Peeling



Kimyasal, mekanik (dermabrazyon) veya lazerle yapılan tüm peelingler, cilt yüzeyinin kontrollü bir şekilde soyulması ve uyarılmasıdır. Böylece cildin ölü tabakası atılır, uyarılan alt derideki kan dolaşımı, hücre üretimi ve kollajen doku canlanır. Peeling; kırışıklar, akneler, iz ve leke tedavilerinin tümünde etkilidir.

Işık tedavileri



FOTO (IPL) veya Intense Pulse Light olarak tanınan bu ışık tedavisi, peeling çeşitlerinden ve lazerden farklı olarak, cildi hiç soymadan yeniler ve gençleştirir. Yüz-boyun ve ellerde uygulanır. Foto rejuvenation seansları, kolajen dokusunu düzenleyip arttırır, kırışıklıkları gözle görünür ölçüde azaltır. Öte yandan leke ve izleri hafifletir, ince kılcal damarları (telenjiektazi) iyileştirir.

Ustaca hazırlanmış bir cilt geliştirme programında, çoğu zaman bunları kaynaştırmak, bir arada kullanmak gerekir. Bazı insanların ışık alerjisi vardır, kimileri mezoterapi ilaçlarını kaldıramaz. Botoksun veya dolgunun etkili olduğu çizgiler aynı değildir. Öte yandan peeling çeşitlerinin her biri, mezolifting veya foto rejuvenation değişik yararlar sağlarlar. Birçok estetik ameliyat dolgu teknikleriyle tamamlanır. Operasyon sonrasında cildi korumak için yine neştersiz yöntemlerle bakım yapılır. Bütün bunlar, deneyimli bir doktorun gözetiminde ve özenle hazırlanacak, size özel bir programla başarıya ulaşır.