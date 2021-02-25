Aynalara küsmeyin, selülite karşı harekete geçmek için geç değil

Aslında selülitlerimizle baş etmek o kadar da zor değil. Tabii ki, onları kışın boş verip, yazın hatırlarsak bir yere varamayız. Selülitlerden kurtulmak, yaşam boyunca istikrarlı olarak uygulanacak tedbirleri gerektirir.

Beslenme ve diyet

Selülit temelde bir yağ hücresidir ama yapısı bozulduğu için erimesi kolay değildir. Yani kilo verip incelseniz bile, selülitler yerli yerinde kalabilir. Selülit diyetlerinde, kilo vermekten ziyade, vücudun su tutmasını önleyen ve genelde kan dolaşımını düzelten bir beslenme şekli önerilir.



Her gün düzenli olarak 3 öğün yemek, tuz, şeker ve yağ tüketimini azaltmak çok önemlidir. Başta balık olmak üzere, proteinlerden yana zengin beslenme, vücutta tuz tutulmasını ve ödem oluşmasını önler. Turp, maydanoz, kereviz, çilek ve kabuklu pirinç, vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Kahve, çay, kola, soda gibi kafeinli ve gazlı içecekler ise, sıvı birikimini arttırır. Daima sıvı bitkisel yağları tercih edin. En iyisi zeytinyağıdır. Diyetinizi A ve E vitaminleri, magnezyum, fosfor ve silisyum tabletleriyle destekleyin. Bunlar cildi düzgünleştirir, metabolizmayı canlandırır ve dokuları kuvvetlendirir.

Yaşam boyu spor ve hareket

Yürüyüş, merdiven çıkmak, yüzmek ve bisiklete binmek son derece yararlıdır. Her gün, 1 saat süreyle, yavaş ama tempolu bir yürüyüş yapmak bile size yardımcı olabilir.

Masajı ihmal etmeyin

Masajın yeri ayrıdır. İyi bir masaj kan dolaşımını düzeltir, ödemlerin çözülmesine yardımcı olur ve vücudu sıkılaştırır. Hiç olmazsa adet gördükten sonra, ayda bir kere masaj yaptırmanızı öneririm.



Aletli tedavilerden yararlanın

Bu cihazların başlıcaları; vakumlu sistem, ultrason, elektrik akımı ile çalışan cihazlar ve lenf drenaj cihazlarıdır. Özellikle ses dalgalarıyla çalışan ultrason cihazları çok etkilidir.

Aynalara küsmeyin

Tavsiyem banyonuzda, varsa giyinme odanızda ya da yatak odanızda bir boy aynası bulundurmanız. Böylece kendinizi bırakma ihtimalini ortadan kaldırmış olursunuz. Bunun için kararlı olmanız önemli.

Son çare

Çok ilerlemiş vakalarda ve hızlı sonuç alınmak istendiğinde, tek seçenek liposuction ve liposhaping yaptırmaktır. Bu tekniklerle hem birikmiş yağlar alınır hem de vücut şekillendirmesi yapılır. Ama ne yazık ki dikiş izlerinden kaçınmak mümkün değildir.

Son safhaya varılmamış bir selülit sorunundan kurtulmak görüldüğü gibi zor değildir.

Gideceğiniz uzmanın tavsiyesine göre birini seçip seansları tamamlarsanız, uzun süre rahat etmeniz işten bile değil.