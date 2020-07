50 yaş ve üzeri olanlar cilt bakımını nasıl yapmalı?

Menopoz sonrası azalan östrojen hormonları seviyesi, cilde dolgunluğunu ve tonunu kaybettirir; belki de kuru, kaşıntılı ve alerjenlere duyarlı bir cilt haline getirir.

Bu döneme özel ürünler

Hayatınızın bu evresinde cildinizin bakımına daha çok özen göstermeniz gerekecektir. 50 yaşı geçkin ciltler çok daha hassas olurlar, incinmeye ve hastalanmaya yatkın hale gelirler. Bu kadarı yetmezmiş gibi, iyileşmeleri de çok daha uzun sürer. Kollar, bacaklar ve yüzde kurumalar başlar. Cilt tipi menopoz ile beraber değişir. Yağlı ve karma ciltler kurumaya, kuru ciltler ise hassaslaşmaya başlarlar. Ellerde ve yüzde cilt lekeleri daha belirgin bir hal alır. Tüm bu değişiklikler açısından kullandığınız bakım ürünlerini gözden geçirmeniz ve bu dönemin ihtiyaçlarını karşılayan yeni ürünlerle değiştirmeniz uygun olur.

Peeling herkes için önemli ama sizin için daha fazla önemli

Yaşlandıkça, vücudumuzun kendini iyileştirme kabiliyeti, cildin 60 günden fazla yavaşlamasıyla azalmaya devam eder. Bununla mücadele etmek ve kuruyan cildin bir kısmını gidermek için glikolik asitli nazik bir kimyasal peeling temizleyici kullanmanız önemlidir. 50 yaş üstü kadınlar, günlük bir temizlik için kuru cilt oluşumunu önleyen tamamen saf ve doğal içerikli bir peeling tercih etmelidirler. Alfa ve beta hidroksi asitlerin güçlü bir kombinasyonu ile formüle edilen günlük temizleyici, ince çizgileri azaltmaya, ten renginin görünümünü aydınlatmaya hiperpigmentasyonu azaltmaya yardımcı olur.

Göz çevresi ihmal edilmemelidir

50’lerde odaklanmanız gereken başka bir alan kesinlikle gözler. Cilt daha kuru hale geldiği için, göz kremi ile başlayarak, cildin göz çevresini mümkün olduğunca nemli tutmanız önemlidir. Yaşlanma karşıtı göz kremleri bu dönemde sizin en büyük yardımcınız olacaktır. Çünkü bu ürünler, şişkinlik görünümünü azaltır, sıkılığını artırır, hücresel onarımı hızlandırır ve cilt hasarına karşı koruma sağlar.

Yaşlanmaya karşı C vitamini

Cildin her iki tabakası da (epidermis ve dermis) incelmeye başladığından, yüz bölgesinde ince ve kalın kırışıklıklar baş gösterir. Eski sivilce noktaları daha da çökmeye başlar. Cilt matlaşır ve menopoz sonrası yaşlanma hızlanır. Önemli bir antioksidan olan C vitamini, incelen cildin içindeki kollajeni etkiler, deriyi daha dolgun ve daha canlı bir hale getirir. Bu nedenle, C vitamini ve glikolik asit karışımları cilt yaşlanmasına karşı en iyi formüllerden biridir.

Hormon tedavisi güzelleştirir

Menopozla birlikte kadınlık hormonları olan östrojen ve progesteron seviyesinin düştüğünü biliyoruz. Bu dönemde alınan hormon tedavisi tüm sıkıntıları hafifletir. Cildi korur, yaşlanmayı geciktirir, sıcak basmalarını, kemik ve kas kaybını önler, sinirlilik, alınganlık, uykusuzluk gibi sorunları engeller, kalp hastalıklarından korur, kan dolaşımını düzenler, beynimizi yaşlanmaktan alıkoyar. Özetlemek gerekirse, hormon tedavisi erken yaşlanmayı engellerken, bedensel şikayetleri hafifleterek, kişinin güzelleşmesine de katkıda bulunur.