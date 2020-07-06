30’lu yaşlarda cilt bakımı nasıl yapılmalı?

Sivilcelerinizden hala kurtulamadınız mı?



30’lu yaşlarda sivilce problemi hala devam ediyorsa, hemen çözüm yoluna gitmek gerekir. Tedavi edilmeyen sivilcelerin ciltte iz bırakma riski artar. Özellikle ağız çevresinde ortaya çıkan sivilcelerin iyileşmesi ve izinin kaybolması uzun sürer. Bu yaşlardaki sivilce sorunu stresten, temizlik hatalarından veya hormon bozukluklarından kaynaklanabilir. Kendi kendinize çözüm üretmeye çalışmadan önce bir uzmana başvurmanız gerekir. Sebebe yönelik tedavinin yanı sıra, uzmanın önereceği özelliklerdeki kozmetikler de bu sorundan kurtulmanıza yardımcı olacaktır.

Cildiniz kuruysa kırışıklık riski büyüktür



Cildinizi temizledikten sonra aşırı kuruluk ve gerginlik hissediyorsanız, uçuk ve egzama riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Özellikle “cildimi kurutursam sivilcelerden de kurtulurum” düşüncesinde olanlar, hatalı hareket ederek ciltlerini tahriş ederler. Bu hatalı uygulama sonucunda nemsiz kalan ciltte zamansız kırışıklıklar ortaya çıkar. Temel olarak iyi beslenip kendini sık kilo alıp vermekten koruyanlar, sırt üstü yatış pozisyonuna dikkat edenler, uyku düzenine özen gösterip stres kontrolünde başarılı olanlar, kırışıklıklara karşı mücadeleye güçlü başlarlar.



Banyo veya duş aldıktan sonra, tam olarak kurulanmadan, tüm cildinize bebe yağı sürün. Nemli cildiniz bebe yağından daha çok yarar görecektir.

Cildinizi iyi tanıyın



Yüzünüzü temizledikten sonra cildinizde aşırı kuruluk hissediyorsanız, ortada bir sorun var demektir. Bunu test etmek için yüzünüzü yıkadıktan sonra ağzınızı açın. Aşırı gerginlik hissediyorsanız, cildinizi kurutmuş olduğunuza emin olabilirsiniz. Geceleri yatmadan önce doğal bir nemlendirici uygulayın ve masaj yaparak nemlendiricinin cildiniz tarafından tamamen emilmesine yardım edin. Özellikle göz çevresinde, çizgilerin belirdiği yerlerde, kremleri cömertçe kullanın. Ayrıca banyo yaparken ve duş alırken aşırı sıcak su kullanmamaya büyük özen gösterin. Elinizden geldiğince güneşten uzak durmanız da cildinizin nem dengesini korumasına yardımcı olacaktır. Kuruluk, kırışıklık, leke ve kaşıntı gibi cilt sorunlarında güneşin suçu büyüktür.

Yoğun nem ve esneklik için nemlendirici sürmeden önce cildinizi maden suyu veya gül suyu ile hafifçe ıslatın. Bu ıslaklık kremin altında kalır, nemi ve esnekliği artırır.

Antioksidanları dost edinmenin zamanı geldi de geçiyor



30’lu yaşların ikinci yarısı, ciltte lekelerin başladığı yıllardır. Cilt bu dönemde homojen rengini kaybetme eğilimindedir. Yaşla beraber oluşan lekelere, kırışıklık ve sarkmalara, güneş nedeniyle artan serbest radikaller neden olur. O halde bunlarla savaşmanın yolu, güneşten korunmanın yanı sıra, uzman tavsiyesi ile içten ve dıştan antioksidan kullanmaktır.