3 yeşilin mucizesi

Son yıllarda Akdeniz Mutfağını da, Uzak Doğu'nun uzun ve sağlıklı yaşam sırlarını da; muhtelif otların, ağaçların, baharatların gizemlerini de yeniden keşfetmeye başladık.



Antioksidan madde kaynağı, yeşil çay

Uzak Doğu kültüründen öğrendiğimiz en değerli ürünlerden biri, yeşil çaydır. Bu çayın, İ.Ö. 800’ lü yıllarda Çin’e giden rahipler tarafından Japonya’ya taşındığı söylenir. Yeşil çay da, dünyada bilinen en güçlü antioksidan madde olan, EGCG (epigallocatechin gallate) bulunur. EGCG’nin antioksidan etkisi; C vitamininden yüz kat, E vitamininden 25 kat daha güçlüdür. Uzmanlar, günde birkaç fincan yeşil çay içmenin; virüslere karşı direnci arttırdığını, kanseri önlediğini, kolesterol, kan şekeri ve tansiyonun dengelenmesinde çok yardımcı olduğunu ve yaşlanma hızını azalttığını belirtiyorlar. Yeşil çay deri yüzeyine sürüldüğünde temel dokuları UV ışınlarından, dolayısıyla yaşlanmaktan ve kanserden korumaktadır. Ayrıca antienflamatuar etkisi de kanıtlanmıştır ve morarmalara, ödemlere karşı etkilidir.



Omega 6 kaynağı, soya fasulyesi

Asya ülkelerinde pirinç kadar değerli olan soya proteini, her derde deva sayılan bir üründür. Soyanın da antioksidan içeriği son derece zengindir. Özellikle kalp hastalıklarını ve kemik erimesini önlemesi ile ünlüdür. Soya kadınlık hormonu olan östrojeni dengeler, hormon düzensizliklerini giderir, menapoz semptomlarına yardımcı olur. Soya fasulyesi, soya sütü, soya filizi, soya yağı ve soya sosu Omega 6 bakımından cömert, mutlaka tüketilmesi gereken gıdalardır.



Zararlı kolesterol savaşçısı, zeytinyağı

Kendi ülkemizin zeytinlerinden elde edilen güzelim zeytinyağına gelince, içinde yaşadığımız bu cennete yeniden şükran duymamak mümkün değil. Sizi bilmem ama ben sahil kasabalarındaki köylülerden saf zeytinyağı almayı çok severim. Zeytinyağı tekli doymamış yağ asitlerinden yana çok zengin bir gıdadır. Faydalı kolesterolü (HDL) yükseltirken, zararlı kolesterolü (LDL) düşürür. Kalp hastalıklarını, kanseri önler, hücre yenilenmesine yardımcı olur. İçinde bol miktarda E vitamini olan, muhteşem bir antioksidandır. Zeytinyağı sindirim sistemini düzenler, yaşlanma sürecini geciktirir ayrıca yaraların iyileşmesine katkıda bulunur. Deri, tırnak ve saça haricen sürüldüğünde, dokuları geliştirir.

Söz etmeye değer daha sayısız doğal ürün var. Biberiye otu, avokado, üzüm çekirdeği, meyve asitleri, lavanta, çay ağacı yağı, aloe-vera bitkisi ve daha birçoğu gibi. Bu hazine, değerli hekim İbni-Sina’nın ki gibi kocaman bir kitap malzemesi olabilir. Ama en güzeli, tüm bu ürünler hakkında artık bilimsel araştırmaların yapılmış ve yararlarının kanıtlanmış olması. Bu nedenle çağdaş bilincimizle, yeniden ve güvenle doğal ürünlere yönelebiliriz. Zaten doktor reçeteleri de artık diyet listeleri ve doğal ürünlerle tamamlanıyor.