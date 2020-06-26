20’li yaşlarda cildinize nasıl bakım yapmalısınız?

Cildinize yatırım yapmanın işte tam zamanı! Bu dönemden itibaren cilt bakımını doğru yapmanız, ileri yaşlarda da harika görünmenin anahtarı olabilir. Bunun için çok basit ama bir o kadar da etkili önlemler almalısınız. İşte dikkat etmeniz gerekenler:

Güneşe dikkat

Akranlarınızın bronz görünme sevdasına siz kapılmayın. Duru, pürüzsüz ve beyaz cildin güzelliği başkadır. Aslında güneş altında saatlerce kalıp, çikolata gibi dolaşma modasının çoktan tarih olması gerekiyor. Çünkü bu dönemde, özellikle cilt tipine uygun koruyucu kremleri kullanmadan güneşlenmek, güneş lekelerine, çillenmeye ve ileride erken yaşlanma belirtilerinden cilt kanserine kadar çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu risklerden korunmak için kış aylarında bile güneşten koruyucu ürünler kullanmanızı öneriyorum.

Yağlanma, siyah nokta ve akne oluşumu için yapmanız gerekenler var

20’li yaşlarda, değişen hormon dengeniz sebebiyle cildinizde yağlanma, siyah nokta ve akne oluşumu gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde en sık yapılan hata, ciltteki yağı ve sivilceleri kurutmak için onu aşırı sabunlamaktır. Bir diğer hata ise, siyah nokta ve sivilceleri bilinçsizce sıkmaktır. Kimileriyse, sadece su ile cildinin temizlendiğini sanabilir. Oysa cilt tipinize uygun, temizleyici bir ürün kullanmanız önemlidir. Yağlı ve sivilceli yüzlerde sabah ve akşam düzenli temizlik şarttır. Böylelikle, gözenekleri tıkayarak sivilcelere yol açan siyah noktaların da önüne geçebilirsiniz. Yaz aylarında “oil free” yani yağsız ve güneşten koruyucusu olan hafif nemlendiriciler kullanmalısınız. Kış aylarında ise, AHA, A vitamini ve C vitamini içeren kremler, sivilce ve sivilce izlerine iyi gelir. Sivilcenin nedenlerinden bir olan ölü deri fazlalığını, haftada bir iki kez yapacağınız peeling ile yok etmelisiniz. Maske olarak, killi veya limonlu maskeler kullanabilirsiniz. Belirli aralıklarla bir uzmana gidip, profesyonel cilt bakımı yaptırarak, cildinizin canlanmasını, tıkanmış gözeneklerin açılmasını sağlayabilir, yeni aknelerin oluşmasını önleyebilirsiniz. Bu tip bakımlar kendinizi daha iyi ve güzel hissetmenizi de sağlar.

Cildiniz kuruysa daha fazla ilgi isteyebilir

20’li yaşlar civarında her cilt yağlı değildir, cildiniz kuru da olabilir. Kuru cildi neme doyurmanız, özellikle de kışın çetin havalarından korumanız gerekir. Kuru ciltlerde sebum, yani doğal yağ salgısı zayıftır. Genellikle ter salgılaması da normalin altındadır. Bu nedenle bu cilt tipi, hassas olmaya eğilimlidir. Cilt yüzeyindeki aşırı kuruluk, cildi bakterilere karşı koruyan asit mantonun dengesini bozar. Hassasiyetin sebebi de budur. Kuru ciltlerde ilk kırışıklar bu yaş döneminde başlar. Düzenli olarak nemlendirici kullanmanız, bol su tüketmeniz ve cildinizi güneşten korumanız, kırışıkları önleme konusunda önemlidir.

Hormonlarınızı takip etmeyi unutmayın

20’li yaşlarda göze aşırı batan kırışıklıklar varsa, hormonal düzensizlikten şüphelenilmelidir. Vücuttaki östrojen düzeyi çok düşük ise veya tiroit hormonu çok az çalışıyorsa, cilt aşırı kuru olabilir. Daha önce var olmayan kılların çıkması, sivilcelerde artış veya ciltte aşırı kuruma, vücutta bir şeylerin yolunda gitmediğine işaret eder. Bu gibi belirtilerle karşılaşırsanız, hormon dengenizin kontrolü için mutlaka bir uzmana başvurun.

Göz çevresi bakımına zaman ayırın

Göz çevresindeki doku zayıftır. Bu bölgede derimiz son derece incedir ve elastikiyeti azdır. Gözlerimizin çevresini saran sadece bir tek yuvarlak kas bulunur. Bu nedenle gençliğinize güvenip, göz çevresi bakımını ihmal etmeniz yanlış olur. 20’li yaşlarda göz çevresi kremi kullanmak önemlidir. Ancak bu tip kremleri günde 2 defadan fazla sürmeyin. Fazlası yağ butonlarına neden olur.

Zararlı alışkanlıklar ile aranıza kocaman bir mesafe koyun

Genelde bu yaşlarda beslenme alışkanlıkları fast food’a kayma eğilimindedir. Dengesiz beslenme ise tıpkı uykusuzluk gibi, cilt sağlığının baş düşmanlarından biridir. Düzenli yemeye, dengeli bir şekilde meyve, sebze ve et tüketmeye özen gösterin. Cilt geceleri uykuda yenilendiğinden, uykusuz kalmamaya çalışın. İyi bir beslenme programı ve iyi bir uyku olmadan, güzel bir cilt ancak hayal olur. Bu dönemde ve hayatın her döneminde alkol ve sigaradan uzak yaşamak da tüm beden sağlığınız için olduğu gibi, güzelliğiniz için de çok ama çok önemlidir. Bu konuda yapılan hatalar, cilt kusurları ve hastalıkları olarak kısa sürede kendini gösterir.