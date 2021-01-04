2021 yılında daha sağlıklı olabilmek için karşılaşabileceğimiz 6 yeni şey

Bağışıklık sistemi

Hastalık kontrol, önleme merkezlerinin ve yerel halk sağlığı departmanlarının yönergelerine uymak, COVID-19 gibi hastalıkların yayılmasını durdurmak için önemli olsa da, bağışıklık sisteminizi mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için yapabileceğiniz şeyler de var. Yeterince uyku, düzenli egzersiz, az stres ve dengeli beslenme. A, C ve D vitaminleri ile çinko gibi mineralleri bu yıl da almaya devam etmeliyiz. Çünkü bağışıklık sistemi için bunlar hala çok önemli.

Bağırsak sağlığı

Geçtiğimiz yıla kadar belki de en sık duyduğunuz şey probiyotiklerdi. Ancak bağırsak sağlığı için sadece probiyotikler önemli değildir. Bir tür lif olan prebiyotikler ve hatta işlevsel bir fermantasyon bileşiği olan postbiyotikler giderek önemini artırmaktadır. Prebiyotikler kuşkonmaz, Kudüs enginarı (aynı zamanda sunchoke olarak da adlandırılır), ceviz ve buğdayda bulunurken artık neredeyse enerji barları ve şekerlemeden içeceklere kadar her şeye de eklendiğini sıkça görüyoruz. Sağlıklı bir bağırsak, sağlıklı bir bağışıklık sistemine de bağlıdır, bu yüzden insanlar mikrobiyomlarını sağlıklı tutmak için fazladan çaba sarf ediyor.

Bitki proteini

Her şeyiyle kıymaya benzeyen bitkisel bazlı etler ya da bardağınıza doldurduğunuzda ayırmakta zorlandığınız sarı bezelyeden yapılmış sütler… 2020 yılı şanssızlık, kıtlık gibi şeyleri yaşatırken aynı zamanda birçok tüketiciyi de maliyet konusunda bilinçli hale getirdi. Nohut, soya peyniri ve siyah fasulye gibi bitki proteinleri için yapılan aramalar internette büyük bir artış gösterdi. İnsanlar diyetlerinde etten ayrılmayacaklar belki de ancak bitki bazlı proteinler bu yıl daha da fazla tercih edilmeye başlanacak.

Hindiba kökü

Hindiba kökü, prebiyotik olan inülin formunda lif sağlamak için gıda ürünlerinde de son yıllarda kullanılıyor. Küresel hindiba pazarının 2025 yılına kadar neredeyse 300 milyon dolara çıkması ve daha fazla insanın sağlığa katkıları nedeniyle kullanacağı tahmin ediliyor. Örneğin hindiba kökünün, normal kahve gibi içimi artarken aynı zamanda kökün lifli yapısı birçok gıdada kullanılıyor.

Alkollü içecekler tüketmemek

Pandemi sırasında evde kalmanın bir yan etkisi de alkol tüketimin artması oldu. Ancak aylar ilerledikçe, insanlar çok fazla alkol tüketmenin etkilerini fark etmeye başladı. Alkol, bağışıklık sisteminiz için içebileceğiniz en kötü şeylerden biridir ve çok fazla içki vücudumuz için yararlı değildir. Evde sıkıntıdan içebileceğiniz doğal maden suları, bitkisel çaylar var. 2021 yılında yeni trend onları içmek olacaktır.

Bahçıvanlık



Bu, görmeyi sevdiğimiz bir sağlık trendi. Bahçıvanlık elbette yeni bir şey değil, ancak pandemi insanların kendi yiyeceklerini yetiştirmelerinde büyük bir artışa neden oldu ve bu devam etmeyi beklediğimiz bir eğilim. Google’da bahçecilik için yapılan aramalar normalde ilkbaharın başlarında zirve yaparken, 2020'de 2019'a kıyasla iki katına çıktı. Tohum şirketleri, geçtiğimiz yıl 8 ila 10 kat daha fazla tohum sattıklarını açıkladılar. Umarım herkes 2021'de tohumlarını alır ve ister saksılarına ister evlerinin arka bahçelerine ekerek daha fazla yiyecek yetiştirebilirler. Çünkü bahçe işleri kendi başına sağlıklıdır -stresi azaltmaya, kas geliştirmeye ve ruh halinizi iyileştirmeye yardımcı olur- ve ayrıca daha fazla sebze yemenizi de sağlar.