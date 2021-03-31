Kontakt lens kullanımı ve bakımında dikkat edilmesi gerekenler

Kontakt lensler, milyonlarca insan tarafından kullanılan etkili ve konforlu görme düzeltmesi sağlar. Bununla birlikte, kontakt lens kullanıcıları kontakt lenslerini kullanırken belirtilen kurallara uymazlarsa enfeksiyon riski taşırlar. Bu enfeksiyonlar görmeyi tehdit eden enfeksiyonlardan, görmeyi tehdit etmeyen enfeksiyonlara kadar geniş bir skalada hastalığa sebep olabilir. Bu yüzden iyi hijyen, uygun kontakt lens bakımı ve düzenli göz muayenesi, gözlerinizi sağlıklı tutmanız için çok önemlidir.



- Kontakt lens kullanımında en temel kural kontakt lensler uygulanmadan önce ellerin sabun ve suyla yıkanmasıdır, mutlaka her seferinde kontakt lenslerinize dokunmadan önce ellerinizi temiz bir bezle iyice kurulayın.

- Göz doktorunuz tarafından reçete edilmedikçe, kontakt lenslerinizle uyumayın.

- Kontak lenslerinizden suyu uzak tutun. Kontakt lenslerle duş almaktan kaçının ve yüzmeden önce lensleri çıkarın.

- Kontakt lens solüsyonunuzu başka bir solüsyonla karıştırmayın; yalnızca taze kontakt lens dezenfektan solüsyonu kullanın , taze solüsyonu asla eski veya kullanılmış solüsyonla karıştırmayın.

- Kontakt lens kutunuzu en geç üç ayda bir değiştirin; kontak lens kutunuzu kontakt lens solüsyonuyla (asla su kullanmayın) ovalayın, durulayın ve temiz bir kağıt mendil ile boşaltıp kurulayın. Her kullanımdan sonra kapakları kapalı olarak baş aşağı saklayın.

- Gözlerinizi dinlendirin; her bir gözü kaplayan şeffaf doku olan kornea, gün boyu kontakt lens kullanımı ile oksijenden mahrum kalır. Hava açlığı çeken kornea, oksijen eksikliğini telafi etmek için yeni kan damarları oluşturmaya başlar. Bu nedenle aşırı takılan kontakt lensler, görmeyi etkileyebilecek göz iltihabı ve korneada lipit birikintileri gibi sorunlara yol açabilir. Aşırı aşınma, enfeksiyon riskini de artırabilir.

- Kontakt lensleri ara sıra kullanıyorsanız, kullanımdan önceki gece dezenfekte edin. Yalnız şunu unutmayın dezenfekte edici solüsyonlar zamanla etkinliklerini yitirerek, kutuda ve lens üzerinde mikrobiyal aşırı çoğalmaya neden olur. Bunları kullanırken solüsyonların son kullanma tarihine ve kullanma talimatlarına dikkat ederek kullanın.

- Renkli kontakt lensler bir göz doktoru tarafından reçete edilmelidir, renkli kontakt lensler de tıpkı normal kontakt lensler gibi reçete gerektirirler, zira normal kontakt lenslerle aynı hijyen kurallarına uymanız gerekmektedir. Sağlık bakanlığı tarafından onaylanmamış lensleri asla kullanmayın. Temin ettiğiniz satıcıların güvenli satıcılar olmasına dikkat edin.

- Maalesef birçok kontakt lens kullanıcısı bu lensleri tıbbi bir aksesuar gibi görmüyor, her yıl binlerce kullanıcı kötü alışkanlıklar ve dikkatsizlikler nedeni ile, görme bozukluğuna ve hatta körlüğe neden olabilecek ciddi göz enfeksiyonları ile karşılaşmaktadır. Göz ağrısı, rahatsızlık, kızarıklık veya bulanık görme yaşarsanız, kontakt lenslerinizi derhal çıkarın ve doktorunuzu arayın.



Son olarak kontakt lens kullanıcılarına şunu söylemek isterim, kontakt lens kullanmak ciddi sorumluluk gerektirir, bunlara tavizsiz uymanızı şiddetle öneririm.