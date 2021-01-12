Göz tansiyonu sebebi ile yaşanan görme kaybı ihtimalini azaltmak için ipuçları

Glokom (göz tansiyonu), dünya çapında yaklaşık 60 milyon insanı etkileyen bir hastalık ve görme kaybının önde gelen nedenlerinden biridir. Tedavi, glokomun ilerlemesini yavaşlatabilir, ancak tamamıyla durdurmak mümkün değildir. Uzun zamandır yaşam tarzı seçimlerinin glokomda bir rol oynamadığı düşünülüyordu. Son zamanlarda yapılan birkaç çalışma, yaşam tarzı ile ilgili bileşenlerin hastalık için önemli bir risk faktörü olan göz içi basıncını etkileyebileceğini gösteriyor. Bu noktada bazı alışkanlıkların, ilaç ve ameliyatın ötesinde görme kaybı riskini en aza indirmeye yardımcı olabileceğini hatırlatmak isterim.

Nelere dikkat edilmeli?

Düzenli egzersiz yapın

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, orta düzeyde fiziksel aktivite yapan kişilerin, glokom gelişme riskinin yapmayanlara kıyasla yüzde 73 daha düşük olduğunu gösterdi. Bunun nedeni, egzersizle göz içindeki kan akışının ve basıncının değişebilmesidir, bu da glokom riskini etkileyebilir. Tabi burada dikkat edilmesi gereken husus ağır egzersizden kaçınmak gerektiğidir.

Ölçülü kahve için ya da kahve yerine çay için

Son yapılan bir araştırmaya göre, günde en az bir fincan sıcak çay tüketenlerin, sıcak çay tüketmeyenlere kıyasla glokoma yakalanma olasılığının yüzde 70’ler düzeyinde azaldığını göstermiştir. Az miktarda kahvenin faydası olur, ancak aşırı kafein alımı önerilmemektedir. Bir çalışmada da, beş veya daha fazla fincan kafeinli kahve içmenin glokom gelişme riskini artırdığı bulundu.

Peki, çay nasıl yardımcı olur? Çayda bulunan antioksidanlar ve flavonoidler, vücudun serbest radikal hasarının zararlı etkilerini önleme yeteneğini artırabilir.

Meyveler ve sebzeler (özellikle yeşil yapraklı) açısından zengin bir diyet yapın

Bir çalışma, daha fazla yeşil yapraklı sebze tüketenlerin glokom gelişme riskinin, tüketmeyenlere kıyasla yüzde 20 ile 30 daha düşük olduğunu gösterdi. Peki neden?

Yeşil sebzelerdeki nitratlar, kan akışını iyileştirebilen ve göz içindeki basıncı düzenlemeye yardımcı olan nitrik okside dönüştürülür, bu sayede glokomun ilerlemesi yavaşlatılabilir.

Magnezyum takviyesi alımı

Çalışmalar, diyette yeterli miktarda magnezyum alımının glokomlu hastalar için faydalı olabileceğini düşündürmektedir. Peki neden magnezyum?

Magnezyum kan dolaşımını iyileştirerek, glokom hastalarının görme düzeyi üzerinde faydalı bir etkiye sahip olabileceği saptanmıştır. Bununla birlikte, başka bir çalışma, çok fazla magnezyumun artmış glokom riski ile ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle doktor kontrolünde aşırıya kaçmadan alınması faydalı olabilir.

Dişlerinizi düzenli olarak fırçalayın, diş ipi kullanın

Yakın zamanda yapılan bir araştırma, diş kaybının artmış glokom riskiyle bağlantılı olabileceğini göstermiştir. Bunun nedeni, diş eti hastalığının, glokoma katkıda bulunabilecek iltihabi bir yanıtı tetikleyebilmesidir.

Sigara içmeyin

Araştırmalar, sigara içmenin glokom riskini artırdığını ve göz sağlığı üzerinde genel olarak olumsuz bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Sağlıklı bir vücut ağırlığını koruyun

Araştırmalar, daha yüksek vücut kitle indeksi (BMI) olan kişilerin diyabet için yüksek risk altında olduğunu ve diyabet hastalığının glokom riskine yol açtığını göstermektedir. Bununla birlikte çok düşük vücut kitle indeksine sahip olmak da aynı zamanda artmış glokom riski ile ilişkilidir.

Kravatlardan kaçının

Araştırmacılar çok sıkı bir kravatın gözlerin içindeki kan basıncını azaltarak glokomun hasar riskini artırabileceğini saptamıştır.

Güneş gözlüğü kullanın

Ultraviyole, ışığa bağlı göz bebeğimizde pul pul dökülmelere neden olur, bunun sonucunda glokom riskini artırabilir.

Yüzücü gözlüğü kullanırken dikkat edin

Bazı araştırmacılar uzun süreli ve sık yüzücü gözlüğü kullanmanın göz içi basıncını artırdığını saptamıştır. Glokom hastalığınız varsa bu süreleri azaltmanızı tavsiye ederim.

Yogada ters duruşlardan kaçının

Çalışmalar, baş aşağı pozisyonların göz basıncını artırabildiğini ve glokom hastaları için önerilmediğini gösteriyor. Bu etkiye sahip olmayan birçok yoga egzersizi vardır, tercihlerinizi onlardan yana kullanmanızı öneririm.

Özellikle ailenizde glokom hastası olan birileri varsa, glokom için düzenli olarak tarama yaptırın

Araştırmacılar son zamanlarda glokom riskini artıran belirli genleri tanımladılar. Glokom riski daha yüksek olanlar arasında diyabetli kişiler, Afrika kökenli insanlar ve ailesinde glokom öyküsü olanlar bulunuyor. Glokomlu bir ebeveyniniz, kardeşiniz varsa risk altında olduğunu bilmelisiniz.

Eğer glokom hastalığınız varsa, bazı alışkanlıklarınızı değiştirerek glokomun ilerlemesini daha da yavaşlatıp, hayat kalitenizi artırabilirsiniz.