Tatlı bir sanat kaçamağı, her çocuğun hakkı

Mutfakta geçirdiğimiz saatleri bir zorunluluk olarak görmeden, çocuklarımızla yapacağımız “tatlı” aktiviteleri sanatla buluşturup, çocuğun keyifli bir öğün geçirirken sanat kültürünü de geliştirmesine destek olabiliriz.

Kasım ayında 100. Yaşını kutlayan ressam Wayne Thiebaud, çocukları baştan çıkaran kek, pasta, dondurma, donut gibi renkli tatlıların resmini yapan Amerikalı bir ressamdır. Özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarla Thiebaud’nun resimlerinden yola çıkarak yapılan çalışmalarla çok keyifli sonuçlar ortaya çıkmaktadır.

Ebeveynler olarak çocuklarınızla bolca vakit geçirme olanağı yakaladığınız bu günlerde, siz de evinizde benzer aktiviteleri yapabilirisiniz. Wayne Thiebaud’nun resimlerini yorumlarken sanatçının hangi renkleri seçtiği, boyayı nasıl kullandığı, neyin resmini yaptığı, resimdeki tatlılarda hangi yiyeceklerin olduğu gibi ayrıntıları çocuklarınızla tartışabilirsiniz. Böylece çocuğunuzun renk algısının gelişimi, sanat malzemelerini tanıması ve resim yorumlama alışkanlığını kazanmasının da temellerini atmış olursunuz. Hamura şekil verme, krema sıkma, karıştırma, meyve parçalarını dizme gibi aktiviteler çocukların ince kas becerilerini geliştirmektedir. Bu şekilde bir etkinlikle sanatın hayatın içinden bir parça olduğunu fark eden çocuk, sergi gezmek, eser incelemek, çeşitli sanat pratikleriyle ilgilenmek gibi aktiviteleri yetişkinliğinde de yaşam rutinin bir parçası haline getirebilecektir.

Erken çocukluk döneminde bu aktiviteleri çocuğa verilen sorumluluklarla birlikte yapmak, ebeveyn çocuk ilişkisinin güçlenmesini sağlayacaktır. Çocuğunuzun hayal gücünü, yaratıcılığını ve ifade gücünü artıran sanat etkinliklerini sizinle birlikte yapması, güven ve özgüven duygusunun da artmasına destek olacaktır. Ebeveynleriyle iyi ilişkiler geliştirirken sanatsal duyarlılığı da gelişen çocukların yetişkin bireyler olduklarında, birer parçası haline gelecekleri toplumu olumlu yönde etkilemesi ise kaçınılmazdır.