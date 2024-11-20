Sıkışan, düğümlenen ve çözülmeyi bekleyen bedenler

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1989 doğumlu sanatçı Gözde Can Köroğlu, Marmara Üniversitesi Heykel Bölümü’nde eğitimine devam ederken kendi atölyesini açıyor. Öğrencilikten profesyonel heykeltraş olmaya doğru giderken kendi tarzını da oturtmaya başlıyor. Günümüzde yaptığı akışkan formların daha o yıllarda kendini gösterdiğini belirten sanatçı, üç boyutlu çalışmaya alışılınca oradan çıkılamadığını düşünüyor. 2014 yılında “Akışkan Formlar” adlı seriye başlayan Köroğlu her heykelini yaparken yeni bir şey keşfettiğini düşünüyor. Yuvarlak ve akan beden formlarıyla başladığı heykel yolculuğuna, 2020 yılından itibaren düğümlü formları da ekliyor.





Gözde Can Köroğlu aslında geçmişte çeşitli malzemeleri ve teknikleri deneyerek sanat pratiğini devam ettirmiş bir sanatçı. Video ve fotoğraf gibi teknolojiyle iç içe tekniklerle de çalışmış olan sanatçı yine de geleneksel bir heykel malzemesi olan kilden vazgeçemiyor. Atölyesinde geçirdiği üretim sürecinde bilgisayarlı üretimle yapabileceği heykellerini konstrüksiyon ve çamurla yapmayı tercih ediyor. Teknolojiye sıcak bakıyor olsa da malzemeye yani çamura dokunmayı ve yaptığı heykellerde elinin izini olmasını seviyor. Heykelin hızlı bir sanat olmadığını, heykelle çalışırken ne kadar çok vakit geçirirse heykele o kadar duygusunu geçirdiğini düşünüyor. Sanatçı PG Art Gallery’de 28 Eylül – 2 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen “Düğümler, Çözümler, İhtimaller” sergisinde, insanın varoluşsal karmaşıklığını ve bilinç dışının kaotik yapısını, düğümlenmiş ve izleyende çözme isteği uyandıran heykelleri aracılığıyla hissettiriyor. İçsel ve dışsal bağlarla sürekli dolanan ve sıkışan beden, Köroğlu’nun heykellerinde izleyiciye bir özgürleşme çabasını sunuyor.

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Köroğlu’nun sergisine ev sahipliği yapan, sanatçı atölyelerinin yoğun olduğu Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nin 2. Kısmı’nda 171 numarada yer alan PG Art Gallery, Pırıl Güleşçi Arıkonmaz tarafından 1993 yılında Bebek’te kuruldu. Tophane ve Çukurcuma gibi İstanbul’un tarihi semtlerinde durakladıktan sonra, 2018 yılı itibariyle Maslak’ta varlığını devam ettiriyor. Galeri, yerli ve yabancı çağdaş sanatçıların yanında genç nesil sanatçıların karma ve kişisel sergilerine de ev sahipliği yapıyor. PG, Şehir merkezinden uzakta olduğumuzu hissettiğimiz fakat aynı zamanda kültür ve sanatın canlılığını da hissedebildiğimiz bir yaşam alanı sunuyor. Bünyesinde bulunan, “Farklı sanat ve tasarım tarzlarının diyaloğa girdiği bir oyun sahası” olan PG Pop Up ve sanat eseri alımını daha ulaşılabilir kılan Snob Collector ile geleneksel galeri tanımının dışına taşıyor.

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Sanatçı atölyeleri ile iç içe geçmiş dinamik bir galeri olarak ziyaretçileri her sergide ayrı bir yolculuğa çıkarıyor. Bu yolculuğa ortak olmak için PG Art Gallery’nin düzenlediği sergileri takip edebilirsiniz.