Renklerin mevsimi: Sonbahar

Sonbaharla birlikte okulların açılmış olması her ne kadar anne ve babaların çocuklarıyla geçirdiği vakti kısıtlamış olsa da bugünlerde doğanın dönüşümünü görmek ve doğada vakit geçirmek için hala fırsat var. Sadece fotoğraflarla değil doğanın içinde yapacağınız gezilerle de mevsim değişimini deneyimleyebilirsiniz. Kızaran, sararan ve kahverengiye dönen yaprakların yarattığı zengin renk skalasıyla karşılaşabilirsiniz. Sonbaharın yeryüzünde oluşturduğu renklilik birçok sanatçıya ilham verir. Tarihte birçok örneğini gördüğümüz bu sanatçılardan biri de 1868-1958 yılları arasında yaşayan Yokoyama Taikan’dır.

Taikan’ı çağdaşlarından ayıran özelliği, 1900’lerden itibaren geleneksel Japon sanat tekniklerine ve malzemelerine uygun olarak yapılan “Nihonga” tarzı ile resimlerini yapmasıdır. Sanatçıların geleneksel Japon sanatının önemini ve güzelliğini vurgulamak amacıyla kullandığı Nihonga’da resimler tek renkli veya çok renkli olabilir. Pirinç kağıdı veya ipek üzerine yapılan resimlerde doğal boyalar kullanılır. Bu boyalar, çeşitli mineraller, mercanlar ve sedef gibi yarı değerli taşların işlenmesiyle elde edilir. Zemin boyama için ise deniz kabuklarından elde dilen özel beyaz bir karışım olan “Gofun” kullanılır. Renk çeşitliliğinin olmadığı ve fotografik gerçekliğin aranmadığı Nihonga’da gölge de olmaz. Kontur çizgileri belirgindir fakat ifade tarzı sade olmalıdır. Yokoyama Taikan da 1931 yılında yaptığı “Autumn Leaves” adlı resmini Nihonga stiliyle yapmıştır.

Çocukların ilgisini çekebilecek resimlerden biri olan “Autumn Leaves”, sonbaharın renk dönüşümlerini tüm canlılığıyla yansıtır. Belirgin konturlar, perspektifin ve gölgelerin olmaması daha grafiksel görüntü oluştursa da doğanın güzelliğini fazlasıyla yansıtır. Siz de çocuklarınızla birlikte bu resmi inceleyerek orman yürüyüşlerine çıkabilirsiniz. Taikan’ın resmindeki renkleri çocuğunuzun doğanın içinde bulmasını sağlayarak gerçeklikle sanat arasında bağlantı kurmasını sağlayabilirsiniz. Çeşitli doğal boya yapım teknikleriyle boyalarınızı kendiniz oluşturup kumaş üzerine “Autumn Leaves”ten esinlenen sonbahar resimleri yapabilirsiniz. Özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemindeki çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde sanatın her dalının önemli olduğunu unutmayın. Resim yorumlamak, renk bilgisini geliştirmek, sanat kültürü edinmek çocuklarınızın zihinsel ve entelektüel gelişimine destek olurken, fırça tutmak, boya yapmak, kil ile çalışmak çocuklarınızın ince kas becerilerinin gelişimine destek olur. Bu tür sanat aktivitelerinin çocuğunuzun yaratıcılığını geliştireceğini, yaratıcılığı gelişen çocukların da medeni bireyler olarak toplumsal yapıyı güçlendireceğini unutmayın.