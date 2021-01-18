Obje sanatı ile sömestr tatilini çocuklarınızla daha keyifli hale getirin

İçinde bulunduğumuz öğretim yılının başında yüz yüze eğitimin başlaması yönünde adımlar atılmış olsa da öğrencilerin okul heyecanı yarıda kaldı. Ara tatile yaklaştığımız şu günlerde çocukları saran tatil sevinci, az da olsa sene içinde yaşadıkları hüznü onlardan uzaklaştırmakta.



Bir yandan pandemi sürecinin stresini yaşayan çocuklar diğer yandan uzaktan eğitime ayak uydurmaya çalıştı. Okul öncesi ve ilkokul çağındaki çocuklar için ise bu süreci yönetmek, üst kademelerdeki öğrencilere göre çok daha zor oldu. Bu çağdaki çocuklar için yaparak, yaşayarak öğrenme deneyimlerini elde etmek son derece önemliyken, birçok öğrenci eğitimde fırsat eşitsizliği nedeniyle bu deneyimlerden mahrum kaldı. Zamanımızın çoğunu evde geçirdiğimiz bugünlerde, ebeveynler olarak çocuklarımıza her konuda destek olmak için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeliyiz.

“Iraksak düşünce” kavramı, alışılagelmişin dışında olan yeni düşünceler üretme sürecini kapsaması nedeniyle yaratıcılığı geliştirmede etkili bir düşünme şeklidir. Halihazırda belleğinde yer alan bilgileri kullanarak yeni bilgiler üretmeye odaklanan çocukların yaratıcılığı daha hızlı gelişir. Geleneksel düşünme ve üretme süreçlerinin dışına çıkmak, farklı bakış açılarıyla konu ve durumlara bakabilmek, birbiriyle ilgisiz görünen şeyleri bir araya getirerek özgün bir şey yaratmak ıraksak düşünmeyle ilgili olması nedeniyle yaratıcılığı olumlu yönde etkilemektedir. Düşünme sürecinin sanatsal yaratıcılığı tetiklemesi ise yanına estetik kaygının da eklenmesiyle gerçekleşir. Estetik arayışın söz konusu olduğu bir görsel işin ortaya çıkması her zaman, beyaz bir kağıdın üzerine çizilerek, yoktan var edilmiş bir resmin ortaya çıkması demek değildir. Mevcut elemanlara yapılan eklemeler ve müdahalelerle de görsel sanatlar kapsamında işler ortaya çıkabilir.

Obje sanatı, son yıllarda gündeme gelen ve sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkan bir akım. Bu akım temelde, var olan bir yapay ya da doğal nesneye, estetik kaygılarla yapılan çeşitli müdahalelerle ortaya çıkan yaratıcı çalışmalardan oluşur. Bu pratiği çizim ya da boyayla yapabileceğiniz gibi farklı gündelik nesneleri ekleyerek de yapabilirsiniz. Özellikle okul öncesi dönem çocukları için rahatlıkla yapılabilecek olan bu çalışma, çocukları düşünme, elindekilere yenilerini ekleme, bir şeyi başka bir şeye dönüştürme gibi problem çözmeye yönelik davranışlara yönlendirmesi nedeniyle çocuğun yaratıcılığının gelişimi için önemlidir. Yaratıcılığın ve yaratıcı düşüncenin gelişmesi ise çocukların zihinsel gelişim süreçlerini olumlu yönde etkilemektedir. Hem çocukluk döneminde hem de yetişkinlik döneminde ihtiyacı olan çözüm bulma becerilerini geliştirmektedir.

Kalemtıraş atıklarından midye kabuğuna, mandaldan kibrit çöpüne, meyve dilimlerinden spagetti çubuklarına, bozuk paradan limona, taraktan iskambil kağıdına, makastan pile kadar her türden malzemeyi kullanarak yapabileceğiniz obje sanatı örneklerine sosyal medyadan ve internette yapacağınız aramalarından ulaşabilirsiniz.







