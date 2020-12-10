Çocuğunuzla rüyalara bir yolculuk: Düş kapanı

Ebeveynler, bazı geceler çocuklarının ağlama sesiyle uyanırken, bazı gecelerde de gördükleri kötü rüyaların etkisiyle uyanan çocuklarının yanlarına gelmesine alışkındırlar. Düzenli uyuyan çocuklarda büyümenin daha hızlı gerçekleştiği, yetersiz uyuyan çocuklarda ise tam tersinin gerçekleştiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir.



Bilimsel araştırmalar da benzer şekilde, özellikle okul öncesi çocuklarda düzenli uykunun hiperaktivite, anksiyete ve depresyonu azalttığını göstermektedir. Bu gibi nedenlerden dolayı çocuklarımızın sağlığı için düzenli uyku önemlidir. Bebeklik döneminde geliştirilen uyku alışkanlığı, ilerleyen yıllarda çocuğun ebeveynlerinden bağımsız olarak uykuya dalmasını etkilemektedir. Çocuğunuzun uyku alışkanlığını geliştirirken dikkat etmeniz gereken konulardan biri de budur. Bazı çocuklar uyku saati geldiğinde ebeveynlerine direnç gösterebilmektedir. Çocuklar için uykuyu cazip bir hale getirmek her zaman çok da kolay olmasa da çocuklarla yapılan bazı aktiviteler olumlu sonuç vermektedir.

Geçmişi Kuzey Amerika yerlilerine dayanan “dreamcatcher” yani “düş kapanı”, bir inanca göre insanları uykularında kötü rüyalardan korumaktadır. Yatağın başına asılan düş kapanı, ağ şeklindeki yapısıyla zihnimize girmesi muhtemel olumsuz her şeyi biz uyurken bizden uzak tutmaktadır. Renkli görüntüsüyle çocukların dikkatini çekebilecek bir aktiviteye rahatlıkla dönüşebilen düş kapanı, çocuklarınızın konsantrasyonunu sağlamada ve kas becerilerini geliştirmede olumlu etkiler yaratabilir.



Düş kapanını yaparken çocuğunuzla rüyalardan bahsedebilir, uykunun yaşamımız için öneminden konuşabilirsiniz. Gördüğü rüyaları hatırlamaya çalışarak size anlatmayı deneyen çocuğunuzun ifade becerisi de gelişecektir. Çocuklarının yatağıyla ve uykusuyla barışıp rüyalar alemine dalmasını isteyen ebeveynler, onlarla bu keyifli çalışmayı yapabilir. Evinizde bulabileceğiniz ip, bocuk, kurdele gibi malzemelerle rahatlıkla yapabileceğiniz düş kapanı, sadece çocuklarınızın değil sizin de zihninizin bir süreliğine de olsa rahatlamasına destek olacaktır.

Sosyal medyada bununla ilgili çeşitli hesaplar da mevcut. Dilerseniz buralardan farklı fikirler edinebilirsiniz.