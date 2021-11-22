Çocuğunuz 'Görsel-Uzamsal Zeka' türüne mi sahip?

Standart araçlarla ölçülebilen tek bir zekâ türü olduğunu reddeden Gardner, Çoklu Zekâ Kuramı’nda 8 farklı tipte zekâ türünün varlığından bahseder: Sözel-dilsel zekâ, mantıksal-matematiksel zekâ, bedensel-kinestetik zekâ, görsel-uzamsal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişilerarası sosyal zekâ, içsel zekâ ve doğa zekasıdır. Dilsel zekâ yazma ve konuşma, mantıksal-matematiksel zekâ problem çözme ve hesap yapma, bedensel-kinestetik zekâ dans ve spor, görsel-uzamsal zekâ resim yapma ve harita okuma, müziksel-ritmik zekâ şarkı söyleme ve enstrüman çalma, sosyal zekâ aracılık etme ve empati kurma, içsel zekâ derin düşünce ve yalnızlıktan keyif alma, doğa zekâsı ise çevre bilinci ve doğaya ilgi duyma gibi eylemlerle ilişkilidir.

Gardner’ın, 8 farklı kategoriye ayırdığı Çoklu Zekâ Kuramı’nın en temel amacı, sahip olunan becerilerin geliştirilmesi ve eğitimin kişiselleştirilmesidir. Yıllarca sahip olduğumuz eğitim sistemi anlayışı, Gardner’ın kuramının tersine standart bir eğitim/öğretim yöntemini benimseyip tüm öğrencilere aynı teknikle eğitim vermeye çalışmıştır. Günümüzde artık birçok okulun da benimsediği Çoklu Zekâ Kuramı bu anlayışı ortadan kaldırır. Özellikle çocukluk çağındaki öğrenciler, yapılan planlamalarla görsel, işitsel ya da kinestetik öğretim yöntemleriyle desteklenmektedir. Böylelikle her çocuğun öğrenme stiline uygun olabilecek ortak bir içerik oluşturulabilmektedir.

Her yetişkin bireyin ve çocuğun bireysel farklılıkları vardır. Peki, sizin çocuğunuzun Gardner’ın Çoklu Zekâ Kuramı’nda bahsettiği zekâ türlerinden biri olan görsel-uzamsal zekaya sahip olduğunu nasıl anlayabilirsiniz?

Çocuğunuz çizmeyi ve boyamayı seviyorsa, görsel çalışmalardan keyif alıyorsa, yön konusunda ve puzzle gibi oyunlarda başarılıysa, resimlerde ve fotoğraflarda detayları dikkatli bir şekilde bulabiliyorsa, zorluk çekmeden şekilleri ve desenleri tanımlayabiliyorsa çocuğunuz görsel zekâ türüne sahip olabilir. Bu zekâ türüne sahip çocuklar anlatılanları gözünde rahatlıkla canlandırabilir, boş alanları etkin bir şekilde düzenleyebilir, zihinlerinde kurdukları tasarımları somut tasarımlara dönüştürebilir, geometriye karşı ilgilidir, özellikle görsel öğelerin olduğu problemleri rahatlıkla çözebilir, gittikleri yerleri rahatlıkla hatırlayabilir, çizgi roman gibi resimli kitaplardan hoşlanır ve görsel kompozisyonlar oluşturmada oldukça iyidir. Bu tür zekaya sahip çocuklar, görsel sanatlar alanında başarılı olabileceği gibi boşluk koordinasyonu konusunda iyi olması nedeniyle havacılık alanında da başarılı olabilir.

Çocuğunuzun var olan bu özelliklerini daha fazla geliştirmek isterseniz öncelikle görsel sanatlar alanıyla biraz daha ilgili olmalısınız. Çocuğunuzla sanat galerilerini ve müzeleri gezebilir, resim, heykel ve seramik gibi görsel ve plastik sanatlar çalışmalarına yönelebilirsiniz. Hayalinde kurduklarını çizmesini ya da bunları üç boyutlu çalışmalarla ortaya çıkarmasını sağlayabilirsiniz. Bu gibi aktiviteler çocuğunuzun sadece görsel zekasının daha çok gelişmesine olanak vermeyecek, bununla birlikte ileride seçeceği mesleği daha erken belirlemesine destek olacaktır.