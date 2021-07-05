Anne ve çocuk ilişkisinde sanatın desteğini nasıl alabilirsiniz?

Her ne kadar ebeveynlerin toplumsal cinsiyet rollerini bir kenara bırakması gerekliyse de annenin çocukla kurduğu ilişki bireyin oluşum sürecinin ilk anından itibaren başlar. İnsan, dünyaya gelip ilk nefesini aldığı andan önce aylarca annesinin bedeninin tam orta yerinde gelişmeye devam eder. Annenin çocukla kurduğu ilk iletişim ve sevgi de burada başlar. Yetişkin bir birey olduğunda duygularını rahatça ifade edebilme becerisi, güven ve özgüven duygusu, sevgiyi alma verme dengesi, doğru iletişim kurabilmesi, bedeniyle ve zihniyle barışık olması gibi insan psikolojisinin temel gereklilikleri için bu sevgi ve iletişim son derece önemlidir.



Anne ile çocuk arasındaki derin ilişkiye sanat eserlerinde de rastlanır. Louis Bourgeois annesinin kırılganlığını incecik bacaklı dev örümcek heykelleriyle görünür kılarken, Gustav Klimt 1905 yılında yaptığı “Anne ve Çocuk” resminde bu bağı kendi tekniğiyle sunar. Feminist bakış açısıyla değerlendirildiğinde eleştirilebilecek yönleri olmasının dışında anne ve çocuk figürlerinin yüzündeki huzurlu ifade bu ilişkinin sağladığı güveni gösterir. Klimt’in resimlerinde sıkça yer verdiği altın tonlarına ve pastel renklere burada da rastlanır.



Çiçeklerin, sembolik şekillerin, altın tonlarının ve pastel renklerin olduğu Gustav Klimt’in resim tekniği çocuklar için de oldukça ilgi çekicidir. Yaz tatili sürecinde çocuğunuzla birlikte geçireceğiniz zamanlarda, Klimt’in “Anne ve Çocuk” resminden yola çıkarak bir aktivite yapabilirsiniz.



Resimdeki gibi çocuğunuzla bir fotoğrafınızı çektikten sonra yapılacak tek şey bu resmin dilediğiniz boyutta bir baskısını almak. İsterseniz baskıyı almadan önce fotoğraftaki renklerle oynayarak Klimt’in “Anne ve Çocuk” resmine benzetmeye çalışabilirsiniz. Altın tonlarında simli boyalar, çiçek görselleri ile Art Nouveau tarzında süslemeler yaparak kendinize ait bir anne ve çocuk resmini oluşturabilirsiniz. Bu çalışmayı yaparken çocuğunuzla birlikte kaliteli vakit geçirmenin yanında O’nu yeni bir sanat anlayışıyla tanıştırmış olacaksınız. Zihinsel gelişim sürecinde estetik anlayışı da gelişen çocuklar, gelecekte daha iyi bir toplum oluşturma yolunda önemli figürler olacaktır.