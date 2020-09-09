Yumurtalık kistleri

Pek çok kadın hayatının belirli bir döneminde yumurtalık kisti taşımaktadır. Yumurtalık kistlerinin birçoğu önemsiz sayılabilecek oranda rahatsızlık verir ya da belirti vermeden bulunabilir. Hatta birkaç ay içinde tedavi edilmeden kaybolabilir.

Yumurtalık kistlerinin rüptür (Rahminde geçirilmiş sezaryene ait bir yara izinin olması, kaslar arasında zayıf bir bölge olduğu anlamına gelir. Doğum dalgaları sırasında bu zayıf bölgeden yırtılma meydana gelebilir. Buna rüptür denir.) olanları ciddi durumlara neden olabilir. Sağlıklı kalabilmek için düzenli bir pelvik muayene rutini oluşturmalısınız.

Çoğu yumurtalık kisti belirti vermezken, bazı büyük yumurtalık kistlerinin neden olabileceği belirtiler;

- Pelvik bölgede ağrı,

- Kistin yan tarafında, alt karın bölgesinde hafif veya keskin bir ağrı,

- Karnınızda şişkinlik veya ağırlık hissi olabilir.

Birçok yumurtalık kisti, adet döneminin bir sonucu olarak gelişir, bunlara fonksiyonel kistler diyebiliriz. Diğer türler ise çok daha az görülür.

Diğer tür kistler ise;

- Dermoid kistler, teratomlar olarak da adlandırılırlar. Embriyonik hücrelerden oluştukları için saç, deri veya diş gibi dokuları içerebilir.

- Kistadenomlar. Bunları yumurtalık yüzeyinde gelişir ve sulu veya mukoz bir materyalle doldurulabilir.

- Endometriomalar. Bunlar, rahim endometriyal hücrelerinin rahminizin dışında büyüdüğü bir durumun (endometriozis) bir sonucu olarak gelişir. Dokunun bir kısmı yumurtalıklarınıza yapışabilir ve bir büyüme oluşturabilir.