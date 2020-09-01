Vajinal kuruluk neden olur?

Yaş ilerlemesi ile kadında hormon üretiminde değişiklikler olur ve bu durum vajina duvarlarının incelmesine neden olabilir. İnce duvarlar nedeniyle nem salgılayan hücrelerin de azaldığını anlarız. Nem sağlayan hücrelerin azalması ile vajinal kuruluk oluşabilir. Vajinal kuruluk nedenlerinin en başında hormonal nedenler gelmektedir, yine de tek sebep hormonlar değildir.

Vajina kuruluğu ile neler beklenebilir?

Vajinal ve pelvik bölgelerde rahatsızlıkların nedeni Vajinal kuruluk olabilir. Vajinal kuruluk ile vajina bölgesinde yanma, cinsellik arzusunda azalma, ilişkide ağrı, ilişki sonrası ufak kanamalar, tekrar eden enfeksiyonlar, vajinada kaşıntı ve batma hissi de olabilir.

Vajinal kuruluk kadınlarda sık görülebilen bir durumdur. Kadınlarda bir utanama duygusuna sebep olduğu da görülmüştür. Bu duygusal durum tedavi için doktora gitmeye ve eşle paylaşamaya engel teşkil edebilir.

Vajina kuruluğu nedenleri

Östrojen seviyesinde azalma vajinal kuruluğun başlıca nedenidir. Kadınlar yaşlandıkça daha az östrojen üretmeye başlar. Bu durum, perimenopoz adı verilen bir dönemde adetin sona ermesine yol açar. Östrojen seviyesini etkileyen unsurlar arasında sigara içme, emzirme, stres, depresyon, fazla egzersiz, bağışıklık sistemi hastalıkları, doğum, kanser, ilaçlar olabilir.

Vajinal kuruluk birkaç günden uzun sürerse veya cinsel ilişki sırasında rahatsızlık hissederseniz tedavi için doktora başvurmanızı tavsiye ederiz. Tedavi edilmezse vajinal kuruluk vajina dokularında yaralara veya çatlamalara neden olabilir.