Vajinal koku neden olur?

Vajina milyarlarca bakteri barındıran bir yapıdır ve bu yapı her gün hatta bazen saatlik aralıklarla değişim gösterebilir. Aslında bu değişim normaldir. Bu koku çeşitliliği muhtemelen adet döngünüzün, hijyen alışkanlıklarınızın ya da sadece kendiniz olmanızın bir neticesidir.

Vajinal bölgede de ter bezlerinin olması burada koku olmasının doğallığını göstermektedir.

Keskin koku; Yaygın bir durumdur. Yoğurt ve ekşi mayalı ekmek tarzı yiyecekler vajina için faydalı bakteriler içerir. Bu kokunun sebebi asit oranıdır. Sağlıklı bir vajinanın pH'ı 3,8 ile 4,5 arasında hafif asidiktir.

Bakırımsı koku; Genellikle endişelenecek bir durum olmamakla beraber nadir de olsa daha ciddi bir sorunu ifade eder. Kan bu durumun sebebi olabilir. Kanın içindeki demir de adet döneminde bu kokuyu oluşturabilir. Cinsel ilişkiden sonra hafif kanamalar yaygın olabilir. Bu genellikle vajinal kuruluktan veya küçük kesiklere veya sıyrıklara neden olabilen şiddetli cinsel ilişkiden kaynaklanır. Ve neticede kanamayla bu koku oluşabilir.

Tatlı bir koku; Endişeye neden olmayan bir durumdur. Vajinal pH'ınız sürekli değişen bir bakteri ekosistemidir. Ve bazen bu, biraz tatlı kokabileceğiniz anlamına gelir.

Kimyasallara benzeyen koku; Çamaşır suyu veya amonyağa benzer. Bu durum bazen doktora gitmenize neden olabilecek bir koku olabilir. İdrar, üre adı verilen bir amonyak yan ürünü içerir. İç çamaşırınızda veya vulvanızın çevresinde idrar birikmesi kimyasal bir koku yayabilir. Unutmayın, kuvvetli amonyak kokan idrar dehidratasyon (sıvı kaybı) belirtisidir. Bakteriyel vajinozisde bu kokuya neden olabilir.

Kokarca benzeri bir koku; Duygusal stresin neden olabileceği bir kokudur. Ekrin bezleri vücudunuzu soğutmak için ter üretir ve apokrin bezleri duygularınıza yanıt verir. Bu apokrin bezleri koltuk altlarınızı ve kasıklarınızda kokuya neden olabilir.

Balık kokusuna benzer koku; Trimetilamin kimyasalı nedeniyle oluşabilir. Yine bakteriyel vaginosiz bu duruma neden olabilir. Trichomoniasis, cinsel yolla bulaşan en yaygın tedavi edilebilir enfeksiyondur ve bir dizi antibiyotik ile kolayca tedavi edilebilir. Keskin balık kokusuyla bilinir.

Çürük organizmaya benzeyen koku; Yanlışlıkla tamponun vajinanın içinde günlerce, hatta haftalarca bırakılmasına izin vermek sandığınızdan çok daha yaygın bir durumdur ve bu da kokuya neden olabilir.