Vajinal akıntı nedir ve neden olur? Vajinal akıntı türleri nelerdir?

Maya veya bakteri enfeksiyonu genellikle normalin dışında tarzda akıntıya sebebiyet verir. Anormal görünümlü yahut kötü kokulu bir akıntı ile karşılaşırsanız, teşhis ve tedavi için mutlaka bir kadın doğum uzmanına danışmanızı tavsiye ederiz.

Normal vajinal akıntı sağlıklı bir vücut fonksiyonudur. Bu vücudun vajinayı koruma mekanizmasıdır.

Vajinal akıntı türleri

Birkaç farklı çeşit vajinal akıntı söz konusudur. Bu türleri birbirinden ayırırken renk ve devamlılığa göre sınıflandırma yapılır. Bazı akıntı boşalım türleri normaldir. Bazı akıntı türleri ise tedavi gerektiren altta yatan bir durumu gösterebilir.

Beyaz akıntı: Genel olarak adet dönemi başlangıcında veya sonunda biraz beyaz akıntı görülmesi olağandır. Ancak, akıntı durumuna kaşıntı da eşlik ediyorsa ve akıntı kıvamı kalın ise normal değildir ve tedaviye ihtiyacı vardır. Bu tarzda akıntı maya enfeksiyonunun bir işareti olabilir.

Berrak ve sulu akıntı: Akıntı berrak ama gergin ve mukoza benzeri olduğunda, muhtemelen yumurtlama olduğunu gösterir. Bu tür akıntı normal bir deşarj türüdür.

Kahverengi veya kanlı akıntı: Özellikle adet dönemi esnasında veya adet bitiminin hemen sonrasında oluştuğu zaman genellikle normaldir. Adet döneminin sonunda geç akıntı kırmızı yerine kahverengi gelebilir. Bununla birlikte, adet dönemleriniz arasında az da olsa kanlı akıntı yaşayabilirsiniz. Bu duruma lekelenme denir.

Hamileliğin erken döneminde oluşabilecek lekelenme görülmesi düşük yapmanın işareti olabilir. Hekiminizce kontrol edilmesi gereklidir.

Bazen, kahverengi ya da kanlı akıntı endometriyal veya serviks kanserinin işareti olabilir. Bu, miyomlar veya diğer anormal büyüme gibi başka problemler olabilir. Her yıl bir defa pelvik muayene ve Pap-smear testi yaptırmak gerekmektedir. Kadın doğum uzmanınız bu prosedürler sırasında servikal anormallikleri muayene ederek bir sıkıntı var mı diye bakabilir.

Sarı veya yeşil akıntı: Bu tür akıntı, kalın, topak halinde veya kötü bir kokuyla birlikte olduğunda anormaldir. Enfeksiyon “trikomoniyazisinin” (cinsel yolla bulaşan hastalık adı) bir işareti olabilir.