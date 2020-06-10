Tüp bebek tedavisi

Sağlıklı gebeliklerin oluşması için gereken unsurlar sperm ve yumurtalardır. Ancak sperm ve yumurta hücrelerinin sadece var olması yeterli değildir, aynı zamanda kaliteleri, sayıları ve rahim iç zarına tutunabilme özellikleri de önemlidir. Bu aşamaların birinde ya da birkaçında problem olması bebek olmasını engeller.

Tüp bebek tedavi için başvuran çiftlerin durumu aşamalar halinde incelenir. Bu aşamalar sırasında çeşitli tedaviler ile başarı sağlanabilir. Burada erkek kaynaklı durumların çözümü başarı oranı en yüksek olanıdır. Uzun süreli kısırlık tedavisindeki en büyük problemi yumurta hücrelerinin kalitesi olmaktadır.

Tüp bebek tedavisini yapacak kişi üreme endokrinolojisi alanında eğitim almış bir kadın doğum uzmanı olmalıdır.

İlk aşama çiftlerin bilgilendirilmesidir. Zaman, maliyet ve başarı ihtimalleri hakkında bilgilendirmeler olur.

Bir sonraki aşama yumurtalıkların uyarılması şeklindedir. Burada ilaç tedavi uygulanır. Kaliteli yumurta elde etmek amacımızdır. Burada birçok ilaç markası vardır ancak birbirleriyle aynı özelliktedirler. İlaçlar genellikle günlük ve kişinin kendi kendine uygulayabileceği iğneler şeklinde olabilir.

Diğer aşama elde edilen yumurta hücrelerinin toplanmasıdır. 17-21 mm aralığına ulaşan yumurtalar toplamak için uygundur. Yumurta toplamak için yapılan iğneden 35 sonra, hafif bir anestezi ve ultrason görüntülemesi ile yumurtalar toplanır.

Daha sonra laboratuvara geçilir ve embriyo takibi yapılır. Yumurta, sperm ile döllenir. Uygun transfer günü doktor tarafından seçilir, bugün 3 ile 5. gün olabilir.

Son olarak hassas bir şekilde yapılan transfer aşaması vardır. İdrara sıkışıkken yapılırsa işlem daha kolay olur. 14 günlük bir süre sonrasında kanda hamilelik göstergesi olan BCHG hormonuna bakılır.