Sürtünme yoluyla hamile kalınabilir mi?

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu soruların ezbere bir cevabı olamaz. Bize ulaşan kişiler her ne kadar sadece sürtünme oldu başka bir şey olmadı dese de bu durumun kontrolünü ezbere cevaplamak mümkün değildir.

Ancak olaya bilgi vermek amacıyla baktığımızda gebeliğin kızlık zarı zarar görmeden de meydana gelebileceğini anlatmak gerekir. Gebelik için fizyolojik olarak uygun anda ilişki yaşanması ve bu ilişkide erkek sperminin yumurtayı döllemesi gerekir. Sürtünürken erkek spermlerini vajina içine erişebileceği uygun uzaklıkta olması gebeliğe neden olabilir. Nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz. Sperm canlıdır ve uygun mesafede olursa rahim duvarına tutunarak gebeliği sağlayacak yere doğru hareket edebilir.

Ayrıca kızlık zarı konusuna bakacak olursak kanama yaşanmasa bile kızlık zarı zarar görebilir. Kızlık zarı herkeste aynı yapıda değildir. Fizyolojik olarak birçok türü olabilir. Ancak bir doktora kızlık zarım zarar görmüş mü diye soru sorup muayene ile tespit etmeden cevap almak doğru olmayacaktır. Doktorlar size bilimin ışığında cevaplar verir ancak sizin tam anlamıyla ne yaşadığınızı bilemez.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki kızlık zarı bozulmasını kontrol edilmesi amacıyla herhangi bir ortamdan herhangi bir kişiye veya kuruma cinsel organ fotoğrafı göndermek sizler için oldukça riskli bir durumdur.