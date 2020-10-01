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GeriÜmmügülsüm Soytürk Sürtünme yoluyla hamile kalınabilir mi?
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Haberler>Yazarlar>Ümmügülsüm Soytürk>Sürtünme yoluyla hamile kalınabilir mi?

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
01.10.2020 - 14:16 |  Son Güncelleme:

Sürtünme yoluyla hamile kalınabilir mi?

Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
gulsum72@gmail.com
Sürtünme yoluyla hamile kalınabilir mi?
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Birçok kişi sürtünme yoluyla ilişkiye girdiklerini ve bu ilişki sonrasında yaşadıklarını anlatarak kızlık zarında herhangi bir bozulma ya da hamile kalma durumu söz konusu mudur diye merak ediyor. Bunu soran taraf kadınlar olduğu gibi erkekler de olabiliyor.

Öncelikle şunu söylemek gerekir ki bu soruların ezbere bir cevabı olamaz. Bize ulaşan kişiler her ne kadar sadece sürtünme oldu başka bir şey olmadı dese de bu durumun kontrolünü ezbere cevaplamak mümkün değildir.

Ancak olaya bilgi vermek amacıyla baktığımızda gebeliğin kızlık zarı zarar görmeden de meydana gelebileceğini anlatmak gerekir. Gebelik için fizyolojik olarak uygun anda ilişki yaşanması ve bu ilişkide erkek sperminin yumurtayı döllemesi gerekir. Sürtünürken erkek spermlerini vajina içine erişebileceği uygun uzaklıkta olması gebeliğe neden olabilir. Nasıl olur dediğinizi duyar gibiyiz. Sperm canlıdır ve uygun mesafede olursa rahim duvarına tutunarak gebeliği sağlayacak yere doğru hareket edebilir.

Ayrıca kızlık zarı konusuna bakacak olursak kanama yaşanmasa bile kızlık zarı zarar görebilir. Kızlık zarı herkeste aynı yapıda değildir. Fizyolojik olarak birçok türü olabilir. Ancak bir doktora kızlık zarım zarar görmüş mü diye soru sorup muayene ile tespit etmeden cevap almak doğru olmayacaktır. Doktorlar size bilimin ışığında cevaplar verir ancak sizin tam anlamıyla ne yaşadığınızı bilemez.

Ayrıca önemle belirtmek isteriz ki kızlık zarı bozulmasını kontrol edilmesi amacıyla herhangi bir ortamdan herhangi bir kişiye veya kuruma cinsel organ fotoğrafı göndermek sizler için oldukça riskli bir durumdur.  

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Ümmügülsüm Soytürk
Ümmügülsüm Soytürk
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr.
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