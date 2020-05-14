Rahim hakkında bilmemiz gerekenler

Rahmin bulunduğu konum

Rahim, pelvisin ortasında, mesanenin arka tarafında ve rektumun önünde oturur. Rahmin pelvis içindeki gerçek konumu her kişide farklılık gösterir. Ve bu pozisyon bulunduğu konuma göre değişik isimler alır. Bunlar:

Antevert (Öne Eğik) Rahim: Rahim yapısı öne doğru eğik bir pozisyon alır.

Retrovert (Arkaya Eğik) Rahim: Rahim yapısı arkaya doğru eğik bir pozisyon alır.

Rahim pozisyonu doğum sonrasında değişebilmektedir. Yukarıda bahsettiğimiz rahim pozisyonları normal kabul edilen pozisyonlardır.

Rahmin anatomisi ve işlevleri

Fundus: Rahmin tepe noktasında yer alır, kavisli bir yapıdır ve gebelik döneminde ölçülür.

Korpus: Rahmin ana gövdesidir. Kaslı bir yapıdadır. Esnekliği sayesinde bebek gelişimiyle birlikte uzayabilir. Kaslı yapısı doğum sırasında fetüsün dışarıya çıkarılabilmesi için büzülme işlevini geçekleştirir.

Korpus, endometriyum isimli bir mukus zarıyla çevrelenmiştir. Bu zar yapısı her adet döngüsünde kalınlığını değiştirerek üreme hormonlarına cevap verir. Bir yumurta döllenirse, endometriyuma (rahim iç zarı) bağlanır. Döllenme gerçekleşmezse, endometriyum adet sırasında salınan dış hücre tabakasını döker.

İstmus: Rahmin korpus ve serviks (rahmin vajinaya açıldığı yapı) arasında alan noktasıdır. Rahim duvarları rahmin vajinaya doğru açıldığı kanala doru bu bölgede daralma yapar.

Serviks: 3 parçalı bir yapıdır ve rahmin en alt kısmıdır. Rahimi vajinaya bağlayan pürüzsüz bir mukoza ile örtülüdür. Bu mukoza yumurtlama sırasında spermin yumurtaya taşınmasını kolaylaştırır. Şimdi serviksin 3 bölgesini anlatalım;

Endoserviks: Rahim ağzına giden rahim ağzı iç bölgesidir.

Servikal kanal rahmi vajinaya bağlar.

Eksoserviks, serviksin vajinaya çıkıntı yapan dış kısmıdır.

Rahim yapısında kanser, çeşitli enfeksiyonlar, rahim sarkması, rahim miyomları, endometriozis (rahim iç zarının dışa doğru büyümesi) gibi sıkıntılar yaşanabilir.

Ağır kanamalı dönemler, adet dönemleri dışı kanamalar, sıra dışı kokulu akıntılar, cinsellikte ağrı, genel pelvik bölge ağrısı, idrar yaparken ağrı durumları rahimdeki sıkıntılara işaret edebilir.