Polikistik over sendromu nedir? Belirtileri nelerdir?

Yumurtalıklar çok sayıda küçük sıvı foliküli oluşturabilir ve yumurtaları düzenli olarak serbest bırakamaz. PCOS'un kesin nedeni bilinmemektedir. Kilo kaybı, erken tanı ve tedavi, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi uzun süreli komplikasyon riskini azaltabilir.

PCOS belirtileri ergenlik döneminde ilk adet dönemi boyunca gelişir. PCOS bazı kişilerde bu dönemden sonra da gelişebilir, örneğin önemli kilo alımına yanıt olarak gelişebilir.

Adet dönemlerinin yılda 9 defadan az görülmesi ve yaşanan adet dönemlerinin çok ağır olması bir belirtidir. Yüz ve vücutta aşırı kıllanma erkeklik hormonunu arttığını gösterebilir ve bu da bir PCOS belirtisidir. Büyüyen yumurtalıklar ve yumurtalıklar çevresinde folikül oluşumları risk faktörüdür.

Yukarıda saydığımız belirtilerin yaşanması durumunda kadın doğum doktorunuza başvurarak durumu takip etmenizi tavsiye ederiz.

Vücutta artan insülin hormonu erkeklik hormonunun artmasına ve yumurtalama zorluğuna neden olarak PCOS oluşturabilir.

Bağışıklığınızın zayıf olması da risk faktörünü arttırır.

Aileye bağlı kalıtımsal genler PCOS yaşamanızın nedenlerinden olabilir.

PCOS kısırlık, gebeliğe bağlı yüksek tansiyon, erken doğum ve düşük riski, karaciğerde iltihap oluşumu, kardiyovasküler hastalıklara karşı düşük dirence neden olabilir.