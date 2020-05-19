Ozon tedavisi nedir ve uygulama yöntemleri nelerdir?

Ozon Tedavisi Covid19 hayatımıza girdiği andan beri daha sıklıkla duyar olduğumuz bir destekleyici tedavi yöntemidir. Şu bilinmelidir ki Ozon terapileri Korona virüs hastalığını tedavi etmez. Ozon terapileri sadece bağışıklığınızı güçlendirir ve genel yaşam kalitenizi arttıracak antioksidan kapasitenizi olumlu etkiler.

%5 Ozon ve %95 Oksijen gazı karışımı olan Ozon-Oksijen gazının hastaya uygun oran ve yöntemle verilmesi ozon tedavisidir.

Etkileri nelerdir?



Ozon tedavisi çoklu biyolojik yanıt meydana getirir. Eritrositler (Kan testinde RBC olarak tanımlanan kırmızı kan hücresi aslında alyuvar sayısı anlamına gelmektedir.) aracılığıyla dokularda oksijenlenmeyi arttırır. İdeal karışımla bağışıklık sistemi uyarıcı etkiye sahipken doza bağlı olarak bağışıklığı baskılayabilir. Lökositleri (Beyaz kan hücreleri) sayısını çoğaltır. Trombositler (Kanın pıhtılaşmasında görev alan kan pulcukları) üzerinden etki ederek de büyüme faktörlerini arttırır. Damar endotelinde (Hücre tabakası) NO (Nitrik Oksit) salınımını arttırarak damarların genişlemesine sebep olur. Bunların yanı sıra vücudun antioksidan kapasitesinin düzenlenmesi gibi etkilere sahiptir. Ozonun güçlü bir oksidasyon oluşturma yeteneği olmasından dolayı bakterileri, mantarları, virüsleri yok eder.

Ozon terapileri her yaşta insan için uygulanabilecek bir yöntemdir. Ozonun uygulamasında birçok yöntem mevcuttur ve bu yöntemler ile farklı tedaviler hedeflenebilmektedir. Şimdi bu yöntemlere bakalım;

Ozon tedavi yöntemleri

• Majör ozon uygulaması: Belirli ölçüde kanın alınarak uygun miktarda ozon ile karıştırılıp vücuda damar yolundan tekrar gönderilmesi, bağışıklık destekçisi olan yöntem budur.



• Minör ozon uygulaması: Ciltteki problemlerin tedavisi amaçlı uygun oranda ozonun enjektör ile cilde uygulanmasıdır.



• Torbalama uygulaması-bagging: Büyük cilt sorunlarının tedavisinde uygun ozon torbasına geçirilen cilde uygun oranda ozon uygulanmasıdır.



• Rektal ozon uygulaması: Bağırsak problemleri için uygulanır.



• Vajinal ozon uygulaması: Vajina açıklığında uygulanan ozon terapisidir.



• Mesana içi ozon uygulaması



• Kulak için ozon uygulaması



• Burun için ozon uygulaması