Online vajinismus tedavisi mümkün mü?

Vajinismus, bilindiği üzere kadınların vajina kaslarını çeşitli nedenlere bağlı olarak istemsiz kasmaları sonucu cinsel ilişkiye girememe durumudur. Erkek cinsel organı ilişki denemesinde kasılma nedeniyle kadın cinsel organına girememektedir ve bir duvar hissi yaşanmaktadır.

Vajinismus bir kadın rahatsızlığı olsa da çözümü için çiftlerin birlikte hareket etmeleri tedavide başarı oranını arttırmaktadır.

Vajinismus, yani kadında cinsel ilişkiye girememe durumu ilk ilişki denemesinde ortaya çıkabileceği gibi (birincil vajinismus), yıllarca cinsel ilişkiyi sorunsuz yaşamış ancak bir nedene bağlı olarak artık cinsel ilişki sırasında kasılma yaşayan kadınlarda da (ikincil vajinismus) gözlemlenir.

Ayrıca cinsel ilişki denemesindeki bu kasılma oranları da kişiye ve hissedilen duygulara göre değişebilir. Bu durum vajinismus rahatsızlığının dereceleri olduğunu gösterir. Birinci derece vajinismus en hafif olanıdır ve belirli ölçülerde de olsa cinsel ilişki yaşanabilir ve derece 5’e doğru ilerledikçe ilişki imkansız hale gelir.

Tüm bu bilgiler ışığında kadın cinsel İlişki sırasında fiziksel bir engele bağlı olmaksızın ağrı ve acı yaşıyorsa vajinismusu belli ölçülerde yaşıyor olabilir.

Vajinismus tedavisi normal şartlar altında yüz yüze üç seans gibi kısa sürede %100 başarı oranıyla yapılabilmektedir. Ancak tedavi edecek doktordan uzakta ya da başka şehirlerde olan hastalar için online vajinismus tedavi (e-vajinismus tedavisi) prosedürleri de uygulanmaktadır. Online vajinismus tedavisi, Covid-19 etkisi altındaki dünyada tedavi için tercih edilebilecek çok önemli bir seçenek haline gelmiştir. Öyle ki vaktimizin çoğunu evlerde geçirdiğimiz için bilgisayar, tablet ya da telefon aracılığı ile hasta-doktor bağlantısı kolaylıkla sağlanabilmektedir.

Hastalara tavsiyemiz online vajinismus tedavisini yapan doktorların normal şartlarda da bu tedaviyi yaptıklarını araştırmaları ve kendileri için en doğru seçimi yapmaları yönündedir.