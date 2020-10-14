Meme iltihabının sebepleri ve belirtileri nelerdir?

Mastit genellikle emziren kadınlarda yaşanır ve emzirme mastiti olarak bilinir. Ancak emzirmeyen kadınlarda ve erkeklerde de mastit yaşanabilir.

Emzirme mastiti, bitkinlik hissi oluşturarak bebek bakımını sizin için zor hale getirebilir. Mastit nedeniyle istemeden de olsa anne emzirmeyi erken bırakmak zorunda kalabilir. Ancak tedavi etmek için antibiyotik alırken bile emzirmeye devam etmek sizin ve bebeğiniz için daha iyidir.

Mastit belirtileri ani bir şekilde oluşabilir. Bu belirtilere bakacak olursak;

Memede hassasiyet ve sıcaklık artışı – şişme, göğüs dokusunda kalınlaşma ve yumrulaşma, emzirme sırasında veya sürekli yanma hissi, ciltte belirgin şekilde kızarma, ateşte yükselme ve genel sağlık durumunda kötü hissetme

Mastit nedenlerine göz atacak olursak;

Emzirirken meme tamamen boşalmazsa süt kanallarınızdan biri tıkanabilir. Tıkanma, sütün geri gelmesine neden olarak meme enfeksiyonuna yol açar.

Cilt yüzeyi ve bebeğin ağzından gelen bakteriler, meme ucunuzun derisindeki bir çatlaktan veya bir süt kanalı açıklığından süt kanallarına girebilir. Boşaltılmamış bir memedeki durgun süt, bakteriler için bir üreme alanı sağlar. Bu nedenle enfeksiyon meydana gelebilir.

Sigara kullanımı, beslenme bozukluğu, aşırı yorgunluk hissi, yanlış sütyen kullanımı riski arttırabilir.

Emzirmede sütü tam boşaltmak, emzirmede kullanılan pozisyonu her emzirmede değiştirmek, emzirmede bebeğin memeyi tam kavramasını sağlayarak ve sigarayı bırakarak riski azaltabilirsiniz.